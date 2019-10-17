مال وأعمال

كشفت الإحصائيات الحديثة الصادرة عن «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» عن تسجيل إجمالي حصة البرازيل من سوق التصدير في العالم العربي ارتفاعاً ملحوظاً بمعدل بلغ 13.2 في المئة في الفترة بين يناير وسبتمبر من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى النمو اللافت بالدرجة الأولى للمساعي الحثيثة التي تبذلها البرازيل في سبيل دفع عجلة التحسين المستمر للتوازن التجاري مع كبرى الدول العربية.

وصرحت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» بأن ميزان التبادل التجاري مع الدول العربية شهد قفزة غير مسبوقة، من 18,542.35 ألف طن بقيمة 2,991.20 مليون دولار إلى 20,397.72 ألف طن بقيمة 4,152.29 ملايين دولار، مسجلة نمواً ملحوظاً بلغ 38.8 في المئة في الفترة بين يناير وسبتمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

كما أظهر التقرير بأنّ الإمارات تصدّرت قائمة الدول العربية المستوردة للسلع البرازيلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (2,065.34 آلاف طن بقيمة 1,727.36 مليون)، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية (2,489.61 ألف طن بقيمة 1,511.95 مليون دولار)، ومن ثمّ مصر ثالثاً (5,398.73 ألف طن بقيمة 1,489.14 مليون دولار).

وأعرب روبنز حنون، رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، عن تفاؤله قائلاً: «تعكس الأرقام الأخيرة قوة العلاقات التجارية الوثيقة بين البرازيل وكبرى الأسواق في الدول العربية. وعلى غرار ما حدث في الماضي، نتوقع أن نشهد مواصلة الاتجاه الإيجابي على مدى السنوات القادمة، في ظل سعي كافة الأطراف لتعزيز السبل التي من شأنها توطيد وترسيخ الروابط التجارية بينهما. وجاءت النتائج الإيجابية الأخيرة مدفوعةً بالطلب القوي على السلع البرازيلية المعروفة بجودتها الاستثنائية». وأضاف حنون: «نتوقع بأن نشهد تزايداً في الطلب على هذه السلع على الرغم من التحديات الحالية. وما زلنا نشهد المزيد من فرص النمو بفضل البرامج الاقتصادية التي اعتمدتها البرازيل، حيث نلتزم في «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» بمواصلة الجهود الرامية إلى تيسير الأنشطة التجارية بما يتماشى مع الخطط التنموية الوطنية».

