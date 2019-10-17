مال وأعمال

أقام مجمع بوليفارد للمرة الثانية على التوالي دوري فيفا 2020 على جهاز بلاي ستيشن 4 بالتعاون مع بست اليوسفي ومعتمد من قبل المنظمة المعتمدة في لعبة الفيفا (EA Sport) وذلك بالتزامن مع إطلاق اللعبة في جميع أنحاء العالم. وشارك في الدوري 256 لاعب من فئة الشباب والأطفال الذين واصلوا التحدي على مدار يومين.

وقد حصل كل من الفائز بالمركز الأول علي حسن على جائزة نقدية بقيمة 750 دينار أما الفائز بالمركز الثاني اعبدالله الريش، فقد حصل على جائزة نقدية بقيمة 500 دينار وزيد الشمري، الفائز بالمركز الثالث فقد حصل على جائزة نقدية بقيمة 250 دينار .

وقد تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة والمسابقات التي اسهمت بإضفاء أجواء من المرح والتفاعل مع الجمهور وحصولهم على جوائز مقدمة من بست اليوسفي تضمنت أجهزة بلاي ستيشن والعاب أخرى خاصة بالجهاز. وأعرب فريق التسويق والإتصال بمجمع بوليفارد عن فرحتهم بالنجاح الفائق الذي حققه هذا الحدث حيث لاقى أصداء جميلة من المشاركين والجمهور. كما عبروا عن شكرهم لفريق بست اليوسفي على هذا التعاون المثمر متمنين تعاونات اخرى في المستقبل القريب.

وكما صرح عبدالله الصايغ، مدير قسم الالعاب الالكترونية في بست اليوسفي عن سعادته بنجاح البطولة والذي يعود لرضاء الجماهير والمشاركين. وأكد تركيزه على خلق فعاليات تحتوي الشباب وتخلق جو من المنافسة الشريفة وتشجعهم على استغلال أوقات فراغهم، مشيراً أن هذا يعتبر من أحد واجبات بست اليوسفي تجاه المجتمع.

