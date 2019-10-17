علم ومعرفة

أقامت مكتبة الكويت الوطنية أمسية لمناقشة كتاب «الكويت في 400 عام» لمؤلفته الشيخة انتصار سالم العلي، قدمها إبراهيم الظفيري.

في البداية قالت مدير عام مكتبة الكويت الوطنية الشيخة رشا نايف الجابر إن تصفح الكتاب يجعلك تستوعب لماذا حقا الكويت غير.. فهذه الأرض مباركة من رب العالمين، وجبل أهلها على العطاء دون منة، حتى في أيام الفقر كانوا كرماء.

فيما عبرت الشيخة انتصار سالم العلي عن سعادتها بصدور الكتاب الذي قضت في تأليفه خمس سنوات، بهدف تعريف جيل الشباب بتاريخ الكويت وسيرة حكامها وشعبها.

كما عبرت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية من الكبار والشباب، خاصة أنها سعت كي تجعل الكويتيين يفتخرون بتاريخ وطنهم.

وأشارت المؤلفة إلى أن الكتاب لا يقتصر على على سرد التاريخ لكنه يتضمن معلومات مهمة عن جوانب اجتماعية واقتصادية مثل الطوابع والعملات.. وحرصت على طباعته وإخراجه وتصميمه وفق رؤية جمالية.

وعن أهم الصعوبات أشارت إلى عدم وجود أرشيف عام، وكذلك صعوبة البحث وسط عدد كبير من المواد.. مشيدة بتعاون مركز الوثائق التاريخية.

فيما رأت الباحثة رقية علي حسين أن الكتاب يعد وثيقة تاريخية مهمه القديمة تسلط الضوء على علاقة الحاكم بالشعب، وكيف تكونت وتطورت دولة الكويت. من جانبع قدم د.حمد القحطاني قراءة بحثية في الكتاب مؤكدًا أن من ليس له تاريخ ليس له حياة، واعتبر أن الشيخة انتصار أحيت من هم في القبور، عبر كتابها، الذي وصفه بأنه متعدد المستويات ما بين الصورة والمعلومة والتوثيق، واللغة البسيطة المناسبة للجميع. واستعرض القحطاني تسلسل حكام الكويت وأهم إنجازاتهم وعلاقتهم بالشعب مختتمًا بالدور الدبلوماسي الكبير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ورعاه، والذي تُوج بلقب قائد الإنسانية.

ثم فتح الباب لمداخلات وطرح الأسئلة حيث أشاد الحضور بالمستوى العلمي والجمالي للكتاب. كما تضمنت الأمسية فقرة غنائية من التراث الكويتي أبدعت خلالها الفنانة فطومة مع فرقتها.

