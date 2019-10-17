علم ومعرفة

خصصت جائزة (كتارا) القطرية للرواية العربية ندوة خاصة عن حياة الروائي الراحل اسماعيل فهد اسماعيل وأصدرت كتابا خاصا عن مسيرته المتميزة.

وأكد الكاتب والناقد فهد الهندال لـ (كونا) إن هذا التكريم الكبير للروائي اسماعيل أمر مستحق نظرا لتاريخه الحافل في مسيرة الرواية العربية» ويعبر عن المكانة الكبيرة له باعتباره أحد اعمدة الادب على مستوى منطقة الخليج العربي وايضا على مستوى العالم العربي.

واضاف ان اسماعيل جدير بالتكريم في هذه الاحتفالية الادبية التي يشارك فيها عدد كبير من الادباء والشعراء والمفكرين العرب من خلال تناول اعماله من الجانب النقدي وتقديم اوراق عمل عن مسيرته الادبية.

ولفت الى انه يشارك في حفل تدشين كتاب الروائي الكويتي بعنوان «في حضرة المنسي.. بحوث ودراسات في ابداع الروائي الخليجي اسماعيل فهد اسماعيل« وفي ورقة عمل بهذا الكتاب.

وافاد بأن تجربة الراحل تمتد نحو 50 عاما وكان له فيها حضور في مجال الرواية والقصص المتنوعة كما كان له حضور ثقافي متميز «وأكبر من ذلك حضوره الانساني على امتداد حياته اذ كان معلما للأجيال».

وقال ان اسماعيل كان «انسانا محبا مخلصا للكتابة مشجعا للاجيال الجديدة متواصلا مع الاجيال المختلفة» كما كان «حلقة وصل بين الأجيال» مضيفا انه تبنى الكثير من الكتاب «ومنهم من وصل الى مصاف الحضور العالمي والعربي».

من جانبها اعربت الشاعرة سعدية مفرح عن شكرها لمؤسسة (كتارا) على هذه المبادرة التي تكرم للعام الثاني على التوالي شخصية كويتية بعد تكريم الراحل عبدالحسين عبدالرضا بكتاب «صانع البهجة» في العام الماضي.

وقالت ان الكتاب الذي صدر عن اسماعيل يكاد يكون الاول بعد رحيله مضيفة انه «نوع من الوفاء للكاتب تبناه مجموعة من الكتاب الكويتيين والخليجيين والعرب». معربة عن الأمل في أن تتحول هذه المبادرة الى «سلسلة من الكتب التي تهتم بتوثيق وابداع وسير المبدعين الخليجيين والعرب».

وافادت بأن الكتاب ينهض على مجموعة من الاوراق البحثية والدراسات التي كتبت قبل وبعد رحيل «شيخ الرواية في الكويت» وهي محاولة «لانعاش ذاكرة القراءة الجمعية تجاه مسيرته الابداعية على صعيد القصة والرواية ليبقى (المنسي) مشروعا حاضرا على منصات البحث والقراءة على الدوام».

