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في خطوط عربية حرة رسمتها أنامله في معرضه المقام حاليا بالقاهرة بعنوان «الخط العربي بين التذوق والروحانية» يمزج الفنان الكويتي مشبب العتيبي في لوحاته بين الالوان بتدرجاتها والخلفية في ابداع تعبيري عن جماليات الخط العربي وفق رؤى جديدة.ويرى الفنان مشبب العتيبي وهو عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أهمية دور الفن في الارتقاء بالنفس البشرية باعتباره رسالة فكرية وعلاجا يعطي طاقة ايجابية.

واوضح العتيبي في تصريح لـ (كونا) على هامش معرضه الخاص ان لوحاته تتضمن خطوطا تتعلق بجماليات الخط العربي الذي يحظى باعجاب جمهور عريض باعتباره فنا له ابعاده ومنظوره الخاص وليس فقط باعتباره نوعا من انواع الخطوط كالرقعة او النسخ او ما الى ذلك.وقال العتيبي انه يقتبس موضوعات لوحاته من بعض الايات القرآنية والادعية المشفوعة بذكر الله في ضوء الحاجة الى عبارات مثل (الحمد لله) و(لا اله الا الله) و(لا حول ولا قوة الا بالله) و(استغفر الله) وغيرها التي تتضمن الثناء على الله جل جلاله فضلا عن الاقوال المأثورة والحكم.واضاف ان قدماء المصريين كانوا يستخدمون ما يسمى ب «العلاج بالفن» مبينا ان الفن يمكن ان يستخدم حاليا لمنح الطاقة الايجابية والمساعدة في حل مشاكل كثيرة.

