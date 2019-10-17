آراء

نحمد الله على سلامتك يا صاحب السمو ونزيد الحمد والشكر على فضله ونعمته أن عدت لنا سالما معافى، هذه العودة التي أدخلت الفرحة والبهجة في كل بيت بعد ان كانت البلاد تعيش القلق بسبب غياب سموك عن دارك ووطنك، ومرت هذه الأيام علينا جميعاً وكأنها سنوات حيث تضرعنا إلى الله جميعاً مواطنين ووافدين بل وكل العالم المحب لأمير الإنسانية كان يترقب عودة سموك سالما وان يمن الله عليك بالصحة والعافية وان نراك في دارك بضحكتك الجميلة التي تشعرنا بالاطمئنان.

إن جميع من يقيم على هذه الأرض الطيبة يحتفل بعودة سمو الأمير على طريقته الخاصة الكبار قبل الصغار، والكل يريد أن ينال شرف استقبالكم للاحتفال فما أجمل وجودكم في بلدكم وبين شعبكم المحب لكم فوجودكم أشبه بشروق الشمس صباحاً التي تملأ البلاد بالخير والأمان وابتسامتكم التي تحتوينا وتسعدنا وتجعل كل أيامنا فرحة وسعادة.

إن عودة صاحب السمو تمثل عودة الروح إلى الوطن الذي من دون سموه عاش أياما عصيبة انتظاراً لهذا الحدث السعيد.

فليحفظك الله لوطنك ولشعبك يا صاحب السمو.

