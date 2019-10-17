عربيات ودوليات

واشنطن - طهران - الوكالات: اعلنت واشنطن، امس انها شنت هجمات سيبرانية ضد ايران بعد الاعتداء على منشآت «أرامكو» النفطية في السعودية في 14 سبتمبر الماضي، فيما نفت طهران ان تكون قد تعرضت لاي هجوم من هذا النوع. وقال مسؤولان اميركيان لوكالة «رويترز» ان الولايات المتحدة نفذت عملية الكترونية سرية استهدفت ايران في اعقاب الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر الماضي على منشآت نفط سعودية، وحملت واشنطن والرياض مسؤوليته لطهران. وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة الحفاظ على سرية هويتهما، ان العملية تمت في اواخر سبتمبر واستهدفت قدرة طهران على نشر «الدعاية». وقال احد المسؤولين ان الضربة اثرت على معدات، لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى. ويبدو ان هذه العملية محدودة النطاق اكثر من عمليات اخرى مماثلة استهدفت ايران هذا العام، بعد اسقاط طائرة اميركية مسيرة في يونيو الماضي وهجوم اتهم الحرس الثوري الايراني بشنه على ناقلات نفط في الخليج خلال مايو الماضي.

ورفضت وزارة الدفاع «البنتاغون» التعليق بشأن الهجوم الالكتروني. وقالت اليسا سميث، المتحدثة باسم الوزارة «لا نناقش العمليات الالكترونية او المخابراتية او التخطيط، وذلك لاعتبارات تتعلق بسياسة (الوزارة) وأمن العمليات». وتحديد اثر الهجوم قد يستغرق اشهرا، لكن الضربات الالكترونية تعتبر خياراً اقل استفزازاً ودون مستوى الحرب.

وكانت «البنتاغون» قد سرعت اجراءات اختبار اسلحة جديدة مهمتها استهداف الطائرات بدون طيار والتي تطير على علو منخفض بعد هجمات الـ 14 سبتمبر، والتي استهدفت منشأة النفط الرئيسية في السعودية. واعتبرت «البنتاغون» ان خطر الطائرات المسيرة وصل الى درجة عالية في مناطق الصراع، وهو ما دفع الوزارة الى شراء سلاح «PHASER» من شركة «رايثون» الدفاعية والتي تعتبر رائدة في تصنيع الأسلحة؟.

في المقابل نفى وزير الاتصالات الايراني محمد جواد آذري جهرمي ان تكون ايران تعرضت لهجوم الكتروني في الفترة الأخيرة وقال آذري «يبدو انهم شاهدوا حلما، لا لم يحدث ذلك». الى ذلك يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، قطر للدعوة لتعاون دول الخليج واتحادهم من اجل مواجهة ايران. ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا، امس اعلنت فيه زيارة شنكر الى الدوحة من 17 اكتوبر الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، مشيرة الى انه سيطرح بعض القضايا الثنائية بين البلدين والاقليمية. وسيشدد شنكر على ضرورة توحد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة النشاط الايراني المزعزع لاستقرار المنطقة، وفقا للخارجية الأميركية.

