عربيات ودوليات

واشنطن- روما - الوكالات: اكد الديموقراطيون انهم باتوا يراكمون عناصر الاتهام بهدف عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفضل سلسلة من جلسات الاستماع في الكونغرس على الرغم من الرفض المتكرر للبيت الأبيض التعاون مع التحقيق. واستأنف الكونغرس الثلاثاء عمله بعد اسبوعين من التوقف وهي فترة استفاد منها النواب الديموقراطيون لدفع تحقيقهم حول الرئيس الأميركي قدما. وهم يسعون الى تحديد ما اذا كان الرئيس استغل منصبه ليجبر كييف على التحقيق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يخوض المنافسة للترشح للانتخابات الرئاسية في 2020. ودانت زعيمة تكتل الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي والمسؤول عن التحقيق في المجلس آدم شيف، في مؤتمر صحافي رفض ادارة ترامب تقديم وثائق للكونغرس. ولم يمتثل نائب الرئيس الحالي مايك بنس ووزارة الدفاع وادارة الميزانية في البيت الأبيض ورودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس، لطلب المثول امام المجلس. وقال آدم شيف «هناك مزيد من الأدلة على عرقلة لعمل الكونغرس» من قبل ادارة ترامب.

ويأخذ البيت الأبيض على بيلوسي خصوصا عدم تنظيم جلسة تصويت بكامل اعضاء مجلس النواب لبدء هذه الاجراءات لاتهام الرئيس خلافا لحالات سابقة سجلت في التاريخ الحديث (ريتشارد نيكسون في 1974 وبيل كلينتون في 1995). وقال شيف «لسنا ملزمين اجراء تصويت وفي هذه المرحلة لن نجري تصويتا» مستندا في ذلك الى قراءة مخالفة للدستور.

وأكد آدم شيف «سنواصل على الرغم من كل شيء جمع معلومات جيدة ومهمة من شهود شجعان» في اشارة خصوصا الى جلسة الاستماع قبل يوم للدبلوماسية فيونا هيل التي كانت مستشارة في البيت الأبيض لشؤون اوكرانيا وروسيا حتى هذا الصيف. وذكرت وسائل اعلام عديدة انها اوضحت للنواب ان المستشار السابق للبيت الأبيض جون بولتون شعر بالقلق من جهود يبذلها رودي جولياني لدى حكومة كييف لجمع عناصر مربكة بشأن جو بايدن. وقالت ان بولتون كان يشبه رئيس بلدية نيويورك السابق والمحامي الشخصي للرئيس بـ«قنبلة يدوية نزع فتيلها وباتت جاهزة لتفجير الجميع» واقترح ابلاغ قانونيي البيت الأبيض بالأمر. وسعى جولياني لأشهر الى اقناع كييف بفتح تحقيق حول مجموعة الغاز «بوريسما» التي وظفت نجل بايدن، وأقام شبكة اتصالات مع وسطاء موازية للقنوات الرسمية للدبلوماسية الأميركية. وتابعت هيل ان بولتون الذي اقيل من منصبه في سبتمبر، شبه جهود محامي الرئيس وكبير موظفي البيت الأبيض مايك مالفاني بـ«مناورات مهربي المخدرات».

