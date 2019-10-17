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سيول- أ. ف. ب: أثارت صور للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون متجولاً على حصان ابيض وسط ثلوج جبل بايكتو على الحدود مع الصين والذي يقدسه الكوريون الشماليون، تكهنات حول قرب صدور اعلان سياسي كبير. وأصدرت وكالة الأنباء المركزية الكورية تلك الصور مرفقةً بنص يتحدث عن البريق النبيل في عيني الزعيم الكوري الشمالي، ويصف نزهته على ظهر الحصان بأنها حدث ذو اهمية اساسية بالنسبة لبلده. وقالت الوكالة الكورية الشمالية الوطنية ان المسؤولين الذين كانوا حاضرين اعربوا عن قناعتهم بأنه سيكون هناك عملية كبرى تصيب العالم من جديد بالذهول وتشكل خطوة الى الأمام في الثورة الكورية بعد هذه النزهة. واعتبر محللون ان هذه النزهة قد تشكل مؤشراً على اعتماد وجهة سياسية جديدة في البلاد. ورأى شين بيوم-شول من معهد اسان للدراسات السياسية في سيول في الماضي، كان كيم يذهب الى جبل بايكتو قبل اتخاذ اي قرار سياسي مهم. وصعد كيم الى هذا الجبل في ديسمبر 2017 قبل بدء المفاوضات الدبلوماسية التي مهدت الى قمته التاريخية الأولى مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وما زالت المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن متعثرة منذ فشل القمة الثانية بين كيم وترامب في فبراير في هانوي، وقيام كوريا الشمالية بسلسلة اختبارات صاروخية. وكانت صور الزعيم الذي يقطع الجبال البيضاء على ظهر حصان رائجة على الملصقات وفي الصور الشخصية في زمن والد كيم، كيم جونغ ايل وجدّه كيم ايل سونغ. واعتبر بي ار مايرز الخبير في البروباغندا الكورية الشمالية والأستاذ في جامعة دونغسيو الكورية الجنوبية ان مضمون وموضوع تلك الصور امبراطوري. وزار كيم ايضاً موقع بناء ضخم في مقاطعة سامجيون الواقع على سفح جبل بايكتو بحسب الوكالة المركزية الكورية للأنباء. وحمّل مسؤولية الصعوبات التي تعاني منها البلاد الى العقوبات الدولية الصادرة بمبادرة من الولايات المتحدة.

