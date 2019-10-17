عربيات ودوليات

عاد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الى دائرة الأضواء مجدداً للمرة الأولى منذ تنحيه قبل 8 سنوات، حيث روى ذكرياته عن حرب اكتوبر 1973.

وتحدث مبارك، الذي ظهرت عليه علامات الكبر، عبر موقع «يوتيوب»، مستعيداً ذكرياته في الحرب بمناسبة الذكرى الـ46، وتزامناً مع عيد القوات الجوية التي كان قائدها خلال تلك المعركة. وقال مبارك ان الرئيس الراحل انور السادات كان صاحب قرار الحرب وكان قراراً شجاعاً، رفع معنويات الضباط والجنود عقب نكسة العام 1967، محييا السادات على ذلك، ومؤكدا ان اولى تباشير الحرب بدأت عندما اُطلقت قاذفات وصواريخ على مركز القيادة الاسرائيلي في سيناء في الساعة الواحدة و50 دقيقة، ثم انطلقت المقاتلات المصرية في تمام الثانية ظهرا لتبدأ معركة تحرير الأرض ورد الكرامة. وكشف الرئيس الأسبق بعض المواقف التي صاحبت قرار الحرب، وكيفية تجهيز الجيش للمعركة بعد النكسة، كما كشف كواليس مواجهة الثغرة في منطقة «الدفرسوار»، مطالبا بتعريف الشباب بحجم التضحيات التي قدمها جيل اكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة، واطلاعهم على ما حدث لكي يستعيد ضباط وجنود الجيش ثقتهم في انفسهم، ويستعيد الشعب ثقته في قواته المسلحة.

وظهر مبارك على شاشات التلفزيون للمرة الأخيرة في 26 ديسمبر الماضي، امام محكمة الجنايات خلال ادلائه بشهادته في قضية اقتحام السجون، والمتهم فيها الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي وقادة جماعة «الاخوان المسلمين» الارهابية المحظورة.

وقبلها لم يظهر الرئيس الأسبق سوى خلال جلسات محاكمته، او من خلال بعض الصور التي تنشرها صفحة «أنا آسف ياريس»، عبر موقع «فيسبوك»، في الاحتفال الذي تقيمه عائلته بمناسبة عيد ميلاده في الرابع من مايو من كل عام.

وقبل يومين نوه علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، عبر صفحته على موقع «تويتر» بأن والده سيتحدث عن ذكرياته اثناء حرب اكتوبر، وذلك عبر «يوتيوب».

حسني مبارك يبلغ من العمر 91 عاما، حيث ولد في العام 1928، وتولى حكم مصر منذ العام 1981، واستمر 30 عاماً حتى تنحيه في 11 فبراير من العام 2011، بضغط من المطالبات الشعبية اثر ثورة 25 يناير.

