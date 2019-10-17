عربيات ودوليات

عمان- «كونا»: نفت الحكومة الاردنية امس صحة ما نشرته وسائل اعلام اسرائيلية حول موافقتها على تمديد استعمال اسرائيل لمنطقتي الباقورة والغمر اللتين ينتهي عقد تأجيرهما للجانب الاسرائيلي في 26 اكتوبر الحالي بموجب اتفاقية السلام بين البلدين عام 1994. واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاردنية سلمان القضاة في تصريح صحافي ان قرار بلاده بانهاء العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين المذكورتين «نهائي وقطعي ولن يكون هناك اي تجديد او تمديد» وفيما يتعلق بالتصريحات الاسرائيلية حول المنطقتين قال القضاة ان الجانب الاسرائيلي طلب التشاور وفقا لما نصت عليه معاهدة السلام بين البلدين «ودخلنا مشاورات حول الانهاء ولم تكن حول التجديد بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة الى المرحلة المقبلة». وتقع الباقورة شمالي الاردن في حين تقع منطقة الغمر جنوبا وتحاذي المنطقتان الاراضي الفلسطينية المحتلة. ووقع الاردن واسرائيل عام 1994 اتفاقية سلام مضى عليها في 26 اكتوبر الحالي 25 عاما وينتهي فيها عقد تأجير منطقتي الباقورة والغمر لاسرائيل بموجب ملحقين في الاتفاقية ينصان على تأجير المنطقتين لاسرائيل لمدة 25 عاما من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ تجدد تلقائيا ما لم يخطر اي من الطرفين الاخر بانهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد. وابلغ الاردن اسرائيل في 12 اكتوبر عام 2018 انه قرر عدم تجديد عقد تأجير اراضي الباقورة والغمر بموجب اتفاقية السلام بين الجانبين.

