عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: قررت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي امس اعفاء 61 مسؤولاً تنفيذياً بدرجة مدير عام من مناصبهم في اجراءات يبدو انها تهدف الى مواجهة التضخم الحكومي. بينما دعا زيعم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين الى مليونية تتوجّه الى كربلاء هاتفة ضد الفساد وأميركا واسرائيل. وكشفت وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي امس ان المجلس قرر اعفاء 61 مديرا عاما من مناصبهم وتكليف نوابهم بالاشراف على المؤسسات التي يديرونها ريثما يتم تعيين بدائل منهم. وبحسب المجلس فان القرار اتخذ «لعدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام» على ان يتولى معاون مدير عام الدائرة او اكفأ وأقدم موظفيها بادارتها بشكل مؤقت الى حين ترشيح البديل من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من دون توضيح اسباب عدم الموافقة على تعيينهم بالرغم من انهم قد باشروا مهامهم التنفيذية في اوقات سابقة. وعادة ما تلجأ الوزارات العراقية الى تعيين مسؤولين في مناصب تنفيذية وادارية عليا «بالوكالة» حيث ان التعيين بهذه الصفة لا يتطلب موافقة مجلس الوزراء. وقالت مصادر عراقية ان هذه القرار هو جزء من اجراءات تعكف الحكومة على اتخاذها حالياً تلبية لمطالب المحتجين الذين خرجوا في مختلف محافظات البلاد في الاول من الشهر الحالي، مطالبين بمواجهة الفساد والترهل الحكومي والبطالة وانعدام الخدمات.

الى ذلك دعا زعيم التيار الصدري العراقيين الى مليونية ضد الفساد تتوجه الى مدينة كربلاء بالتزامن مع احتضانها ملايين الزائرين لاحياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام التي تصادف السبت المقبل. وعادة ما يهاجم الصدر الفساد ويطالب الحكومة باجراءات جدية لاحالة المسؤولين الفاسدين على المحاكم.

