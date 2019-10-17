عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لا مانع من أن تتلقى سورية دعما روسياً، في حين حمل وزير خارجيته مايك بومبيو الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مسؤولية عن عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكد ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض أمس أن «النزاع القائم هو بين تركيا وسورية، ولا ضير في أن تساعد روسيا دمشق»، مضيفا في نفس السياق أن «فرض عقوبات على تركيا سيكون أفضل من القتال في المنطقة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «مسؤول عن عدم الاستقرار في المنطقة». وأكد بومبيو أنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا، ويتوقع مقابلة أردوغان، رغم تصريحات هذا الأخير حول عدم رغبته بلقائه وبلقاء نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. يذكر أن أردوغان عاد وتراجع، مؤكداً أنه سيلتقي الوفد الأميركي الذي يترأسه بنس اليوم. وقال بومبيو إنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سورية خلال زيارته إلى أنقرة. وأضاف: «أميركا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سورية». وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس» أن هدف زيارة الوفد الأميركي لأنقرة هو إيجاد حل للوضع في سورية وليس الإضرار بالعلاقات الأميركية التركية، حسب تعبير بومبيو.

واعتبر أنه من المهم أن يجري مسؤولون كبار من إدارة ترمب محادثات مباشرة «وجها لوجه» مع أردوغان.

وتابع: «يتعين وقف التوغل في سورية. نريد منهم التراجع. نريد وقفا لإطلاق النار كي نتمكن من إعادة الأمور إلى نصابها مرة أخرى».

وكان اردوغان أعلن في كلمة أمام كتلة حزبه في البرلمان التركي، أن عملية «نبع السلام» ستنتهي عندما تكمل تركيا المنطقة الآمنة من منبج حتى الحدود مع العراق.

واعتبر أردوغان، أنه لا يمكن لأي قوة وقف الهجوم في سورية قبل أن يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن أسرع حل للقضية السورية هي أن يلقي جميع المسلحين أسلحتهم وينسحبوا خارج «المنطقة الآمنة» بشمال سورية الليلة.

وقال: «هجوم تركيا على شمال شرق سورية سينتهي إذا ألقى المقاتلون الأكراد في المنطقة أسلحتهم وانسحبوا من «المنطقة آمنة» المخطط لها». في المقابل أكدت بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس السوري، أن دمشق والقيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركي على الأراضي السورية. وأشارت شعبان تعليقا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية، إلى أن: «كل شئ محتمل، وأن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعون لجبهة النصرة وداعش، مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية صد العدوان التركي». ولفتت إلى أن: «الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأميركية، لكنها لا تريد استبدال المحتل الأميركي بآخر تركي، مشيرة إلى أن الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمني «سوري -تركي» في مدينة سوتشي الروسية». وأشارت تعليقا على إمكانية عودة سورية للجامعة العربية، إلى أن: «الأهم من عودة سورية هو أن يشعر العرب بأنهم مستضعفون وعليهم إيجاد صيغة واستراتيجية لتوحيد قوتهم وأنهم قوة إقليمية كبيرة». ميدانيا، أكد مراسل قناة روسيا اليوم أن تجمع قوات تابعة للجيش السوري عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات قرب مدينة عين العرب استعدادا لدخول المدينة، فيما يعيق طيران التحالف الدولي تقدمه باتجاهها. وقد بدأ الجيش السوري التحرك إلى عين العرب الحدودية الاستراتيجية أمس، في إطار الاتفاق الذي أبرمته «قوات سورية الديموقراطية» والحكومة السورية الأحد الماضي.

ويقع جسر قره قوزاق في ريف منبج الشرقي، ويبعد عن مدينة عين العرب التي تعد أهم معاقل «قوات سورية الديمقراطية» شرقي الفرات، نحو 25 كيلومترا.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية إلى مشارف عين العرب بعد عبورها للجسر نفسه.

