عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنه سيتم إعداد استثناء؛ لضمان عدم تأثر مبيعات الأسلحة بين الولايات المتحدة وتركيا بالعقوبات المفروضة على وزارة دفاع الأخيرة. جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها مسؤول رفيع المستوى بالوزارة الأميركية، قيّم خلالها العقوبات التي فرضت على تركيا، الإثنين على خلفية قيامها بشن عملية «نبع السلام» في سورية. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته «وزارة الخزانة تعد حاليًا، استثناءً عامًا لم ينته بعد، لعدم تأثر الأنشطة القائمة بين البلدين، بسبب العقوبات، والهدف هنا هو استثناء المبيعات العسكرية، وبنود أخرى من تلك العقوبات». ولفت المسؤول إلى ضرورة النظر للاستثناء الذي تعده الوزارة، مضيفًا «الهدف هو الإبقاء على استمرار العلاقات الدبلوماسية التي تجريها وزارة الخارجية، والأنشطة التي تقوم بها وزارتنا وغيرها من الأعمال الرسمية».

وأعرب المسؤول عن رغبتهم في إبقاء المباحثات الدبلوماسية مع أنقرة من أجل إيقاف أنشطتها في سورية مضيفًا «هذه العلاقة طويلة، أي العلاقات العسكرية، وقوية لدرجة تحتم علينا النظر إلى ما وراء الأزمة القائمة للإبقاء على استمرارها».

من جهته، أكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام أنه سيطرح مشروع قرار، اليوم يفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها شمال سورية.

وقال غراهام لقناة «العربية» ان «العملية العسكرية التركية في سورية تشكل تصعيداً سيدمر العلاقة بين واشنطن وأنقرة» وأضاف «سأتقدم بعقوبات على تركيا الخميس، وأقدر ما فعلته إدارة (الرئيس الأميركي دونالد ترمب) ضد تركيا من خلال عمل تنفيذي غير أن المزيد سيليه».

