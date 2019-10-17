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بيروت- الوكالات: أكد الخبير الاقتصادي اللبناني د. لويس حبيقة ان حجم الخسائر التي تكبّدها لبنان جراء الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق حرجية «لا تقدر بثمن، وتفوق عشرات ملايين الدولارات، ولا يمكن تقييمها ماديًا، والقيمة لا تثمن بأموال، فنحن خسرنا تاريخنا ورمزنا، ورمز، فتراث لبنان احترق». وقال حبيقة ردا على سؤال لـموقع «إيلاف» الإخباري الالكتروني أمس حول وجود شبهة بأن الحرائق كانت مفتعلة، «هناك إمكانية بأن تكون مفتعلة، رغم أن حرائق مماثلة حصلت في غابات الأمازون، ومع جو حار قوي جدًا».

وأضاف «لكن هناك سوء تحضير للموضوع، ولو افترضنا أنها كانت مفتعلة، مع إدارة جيدة للموضوع كنا تجنبنا الكارثة التي جرت.. ولكننا غير مستعدين، وكانت الخسائر كبيرة».

وشدد على أن لبنان لا يتحمل سوء إدارة أكثر من ذلك، «وهي ليست في الحرائق فقط، بل في كل الموضوعات، الكهرباء والمياه، وكل الأمور الحياتية. ولم نشهد وضعًا إداريًا أسوأ من اليوم حتى خلال الحرب الأهلية». وعن المسؤول الأول عن زنار النار الذي لف لبنان؟. أوضح حبيقة إن الكارثة البيئية ليست وليدة اللحظة. هي قديمة، تتجدد في كل عام تقريبًا، والمسؤول يبقى القادة الذين استلموا الحكم من فترة طويلة، ورغم ذلك نرى أن هناك جوعًا وجشعًا للإستفادة من الوضع لتحصيل الأموال على حساب بيئة وحياة لبنان.

