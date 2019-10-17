عربيات ودوليات

رداً على المقال الذي نشرته سفيرة النظام التركي في عدة صحف كويتية بعنوان (لماذا أطلقت تركيا عملية «نبع السلام» في سورية): نود بداية وقبل التطرق إلى الإدعاءات الباطلة التي روجت لها سفيرة النظام التركي أن نشير إلى التصريح الصادر عن المصدر الرسمي في وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية بتاريخ 9 أكتوبر 2019، والذي نص على: «تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وخرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة الجمهورية العربية السورية.

إن السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر بجلاء الاطماع التوسعية التركية في أراضي الجمهورية العربية السورية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة وأن ما يدعيه النظام التركي بخصوص أمن الحدود يكذبه إنكار هذا النظام وتجاهله لإتفاق أضنة الذي يٌمّكن في حال احترام والتزام حكومة أردوغان به من تحقيق هذا الشيء.

إن الجمهورية العربية السورية تحمل بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها لأجندات خارجية، وقد سبق تنبيهها مرارا خلال اللقاءات التي عُقدت معها إلى مخاطر هذا المشروع، وألا يكونوا أدوات في خدمة هذه الأجندات ضد وطنهم إلا أن هذه التنظيمات أبت إلا أن تكون أدوات بيد الغرباء.

إن سورية إذ تعيد التأكيد على حرمة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، فإنها تجدد التصميم والإرادة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة، بما يضمن الحفاظ على سلامة ووحدة سورية أرضاً وشعباً».

وقد أكدت سورية أن قيام النظام التركي بعدوانه على سورية سيضعه بمصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة ويفقده بشكل قاطع موقع الضامن في عملية أستانا، ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.

وبالعودة إلى الإدعاءات الباطلة التي ساقتها سفيرة النظام التركي في مقالها، فإننا سنرد بشكل مختصر على بعض هذه الإدعاءات احتراماً لوقت القارئ:

- أولاً : إن الادعاء بالتزام نظام أردوغان بمحاربة الإرهاب يكذبه ما قام به هذا النظام على مدى السنوات التسع الماضية، إذ أصبح معروفاً للقاصي والداني أن هذا النظام هو الذي فتح حدوده مع سورية لفلول الإرهابيين للتسلل إلى الداخل السوري، والذين أتوا من 101 دولة، باعتراف تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك بعد أن أقام لهم هذا النظام معسكرات التدريب ومولهم وقدم لهم مختلف صنوف الأسلحة.

- ثانياً: إن محاولة هذا النظام تبرير أعماله العدوانية بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هي محاولة بائسة لتبرير أطماعه التوسعية، ونشير في هذا السياق إلى الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 09/07/2004 في قضية الجدار العازل الذي شيدته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في معرض تفسيرها لما ورد في هذه المادة، إذ أكدت المحكمة أن الاعتداء الذي يعطي الدولة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون واقعاً من دولة أخرى، وفي هذه الحالة فإن سورية لم تعتد على الأراضي التركية. وكذلك الأمر الإشارة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إذ إن أياً من هذه القرارات لم تخول الدول الأعضاء الاعتداء على سيادة دول أخرى وشن عمليات عسكرية على أراضيها، بل إن هذه القرارات قد نصت على حتمية الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي وأي تدابير أخرى تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته.

- ثالثاً: إن الادعاء بحرص هذا النظام على حياة المدنيين يكذبه ممارسات هذا النظام على مدى السنوات التسع الماضية، إذ أدى دعمه المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة إلى مقتل وتشريد مئات الآلاف من السوريين.

ختاماً، تؤكد الجمهورية العربية السورية على أن وجود القوات العسكرية التركية على أراضيها هو عدوان وسيتم التعامل معه على هذا الأساس، وأن ممارسات النظام التركي لن تُغير من الواقع القانوني للأراضي التي يحاول الاستيلاء عليها وعائديتها للجمهورية العربية السورية، ولن يؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية للجمهورية العربية السورية. المكتب الإعلامي في سفارة الجمهورية العربية السورية

