الاخيرة

أمام دار سلوى العامرة كان المشهد مهيباً، وكان الحبُّ غامرا نفوس مستقبلي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

مستقبلو سمو الأمير من أبناء الكويت بشتى مشاربهم نحروا الإبل ابتهاجاً بقدوم أمير الإنسانية، وتعافيه -بفضل الله تعالى- من العارض الصحي الذي ألمَّ به. وتسابق مستقبلو صاحب السمو في عملية «النحر»، فبدا المشهد وكأننا في عيد. إنه الحبُّ المتبادل بين القائد وأبنائه، بين الحاكم والمحكوم، بين صباح الأحمد وعياله.

وإذا كان سموه يقول دائماً عن ابناء الكويت «هذولا عيالي» فقد قالها أمس ابناؤه له: هذا أبونا، فمن له أب مثل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

