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أبى أحد الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلا أن يحتفي بعودة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - بطريقة خاصة مبتكرة .

الغوّاص السعودي حسن بخش رأى أن عبارات الترحيب بقدوم صاحب السمو تملأ الأرض والفضاء، حيث رفرفت في الفضاء صور سموه إلى جانب علم الكويت، كما وضعت على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة، فهداه حبّه لسمو الأمير إلى أن يصل الاحتفال بعودته إلى أعماق البحر، حيث حمل صورة لصاحب السمو وغاص بها تحت الماء، ولسان حاله يقول: سمعتك يا صاحب السمو، وعطاؤك يا صاحب السمو، وخيرك يا صاحب السمو جاوز الأرض والفضاء حتى وصل إلى أعماق البحار، ليكون الاحتفاء بعودة سموك براً وبحراً وجواً.

