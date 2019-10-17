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أقامت البلدية احتفالية شعبية في سوق المباركية مساء أمس الاربعاء بمناسبة عودة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الى ارض الوطن سالما معافى.

واضافت البلدية في بيان صحافي انها زينت سوق المباركية بصور سمو الامير مبينة ان احتفالية «نورت» تشتمل على نصب لوحة عملاقة في سوق الغربللي بعنوان «رسالة حب ووفاء» لاتاحة الفرصة أمام جموع المواطنين والمقيمين للتوقيع عليها.

واوضحت انه وزعت خلال الاحتفالية باجات تحمل صور صاحب السمو أمير البلاد إضافة الى اطلاق منطاد يحمل صورة سموه وذلك بالتزامن مع اذاعة الاناشيد الوطنية احتفاء بهذه المناسبة الغالية.

