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برنامج «حركة الطيران» غص بمتابعي الطائرة الأميرية


الطائرة الاميرية التي اقلت حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من الولايات المتحدة الى ارض الوطن، كانت محط انظار ومتابعة آلاف المواطنين منذ ان بدأت محركاتها تدور استعداداً للاقلاع الى ان هبطت بسلامة الله على ارض الكويت.
آلاف المواطنين والمقيمين، ومثلهم من خارج الكويت تابعوا برنامج «حركة الطيران» دقيقة بدقيقة، بل لحظة بلحظة، وقلوبهم قبل عيونهم معلقة بذلك البرنامج انتظارا لطائرة امير الانسانية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد.
وكلما اقترب موعد الوصول انطلقت صيحات الفرح، وما ان لامست عجلات الطائرة ارض الكويت حتى انفجرت موجات هائلة من عبارات الترحيب بقدوم الوالد القائد سالما معافى، تقول كلها: حيا الله من يانا ونوّر مكانه.


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