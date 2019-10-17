دوليه

لحق المنتخب الإسباني بركب المتأهلين إلى النهائيات بتعادله القاتل مع مضيفه السويدي 1-1 أول من امس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس كأس أوروبا 2020. وباتت إسبانيا سادس منتخب يبلغ النهائيات بعد بلجيكا وايطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا التي ضمنت تأهلها في الايام الماضية، فيما حرمت سويسرا ضيفتها جمهورية إيرلندا من حسم بطاقتها عندما تغلبت عليها 1-0.

وأنقذ مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو منتخب بلاده إسبانيا من خسارته الأولى بالتصفيات بتسجيله هدف التعادل في مرمى مضيفه السويدي 1-1 في سولنا. وكانت السويد في طريقها إلى إلحاق الخسارة الأولى بإسبانيا في التصفيات عندما تقدمت بهدف ماركوس بيرغ (50)، لكن رودريغو مورينو، بديل تياغو ألكانتارا، نجح في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في إدراك التعادل لإسبانيا التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 20 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام السويد وست نقاط أمام رومانيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها النروج 1-1 أيضا.

وكان رودريغو سعيدا جدا بهدفه الحاسم، قائلا بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الأوروبي أنا سعيد جدا لنيل التأهل. أعتقد أننا كنا نستحق أكثر (من التعادل) لاسيما في ظل مجريات الشوط الأول. لكنها كانت مباراة صعبة وحققنا الهدف المطلوب.

وفي المجموعة ذاتها، كانت رومانيا في طريقها إلى الفوز على ضيفتها النروج عندما تقدمت بهدف ألكسندر ميتريتا (62)، لكن النروج فعلتها مجددا بإدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر ألكسندر سورلوث. وابقت النروج على حظوظها برفع رصيدها إلى 11 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط خلف رومانيا و4 نقاط خلف السويد.

وتلعب النروج مع جزر فارو في الجولة التاسعة التي تشهد قمة بين رومانيا والسويد في 14 نوفمبر المقبل.

ودخل المنتخب السويسري بقوة في الصراع على إحدى بطاقتي المجموعة الرابعة الى النهائيات، حارما ضيفه الإيرلندي من حسم تأهله بالفوز عليه 2-0 في جنيف.ودخل المنتخبان اللقاء وسويسرا في المركز الثالث برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، وبفارق 4 عن كل من إيرلندا المتصدرة والدنماركي الثانية اللتين خاضتا 6 مباريات، وخرجت من المواجهة وهي متخلفة عنهما بفارق نقطة فقط.

وتدين سويسرا بفوزها الى هاريس سيفيروفيتش الذي مهد الطريق أمامها بهدف منذ الدقيقة 16 بتسديدة أرضية من خارج المنطقة. وأضاعت سويسرا في الشوط الثاني ركلة جزاء عبر ريكاردو رودريغيز بعد لمسة يد في المنطقة أدت الى طرد شيموس كولمان بالانذار الثاني (77)، قبل أن يهديها شاين دافي هدف الاطمئنان بعد أن حول الكرة عن طريق الخطأ في مرمى حارسه (3+90).

وعززت فنلندا حظوظها بالمشاركة الكبرى الأولى في تاريخها، وذلك بفوزها على ضيفتها أرمينيا، منافستها الأساسية على البطاقة الثانية للمجموعة العاشرة، 3-0. ورفعت فنلندا رصيدها الى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أرمينيا الثالثة، مستفيدة على أكمل وجه من الخدمة التي قدمتها لها اليونان بفوزها على ضيفتها البوسنة 2-1. وأصبحت أرمينيا والبوسنة بهاتين الهزيمتين متخلفتين بفارق 5 نقاط عن فنلندا التي باتت مهمتها أسهل، إذ تلتقي في الجولة المقبلة قبل الأخيرة مع ليشتنشتاين على أرضها، فيما تلعب البوسنة مع إيطاليا، وأرمينيا مع اليونان. وفي المجموعة ذاتها، حافظ المنتخب الإيطالي، المنتشي من تأهله السبت الى النهائيات القارية، على سجله المثالي بتحقيقه فوزه الثامن تواليا، وجاء خارج ملعبه على ليشتنشتاين المتواضعة 5-0 تناوب على تسجيلها برناردو برنارديسكي (2) أندريا بيلوتي (70 و90+2) وأليسيو رومانيولي (77) وستيفان الشعراوي (77).

