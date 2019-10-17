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يرى مدرب الأزرق ثامر عناد أنه استفاد من اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الوطني مع ضيفه التركمانستاني بنسبة 50%، مضيفا ان الازرق نفذ جملا تكتيكية في الشق الهجومي لم يرها في لقاء الأردن الذي انتهى بالتعادل السلبي يوم 10 الشهر الحالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس أسيا 2023 في الصين.

وتعادل الأزرق مع تركمانستان 1-1 اول من امس في مباراة دولية ودية على ستاد جابر الدولي، ضمن استعدادات الطرفين للتصفيات المزدوجة.

وتقدمت تركمانستان عبر ارسلانميرات امانوف في الدقيقة 71 قبل ان يدرك عمر حبيتر التعادل بعد 10 دقائق.

واستدعى عناد عددا من الوجوه الجديدة، للمباراة المقبلة في التصفيات امام تايوان والمقررة في 14 نوفمبر، وقال مدرب الأزرق في تصريح تلفزيوني ان من احد اهدافه في اللقاء اعطاء فرصة المشاركة لأكثر من لاعب بهدف التعرف على قدراتهم وعلى مدى الاستفادة من خدماتهم في الاستحقاقات المقبلة التي تنتظر المنتخب سواء في التصفيات الآسيوية او بطولة «خليجي 24» التي تستصيفها قطر بدءا من 27 نوفمبر المقبل.

وتابع عناد: «ربما يحدث نقص في اي مركز بسبب اصابة او حالة طرد فيكون لدينا البديل الجاهز.. وانا اعتبر كل اللاعبين اساسيين»، مضيفا ان مباراة الأول من أمس شهدت مشاركة مجموعة من العناصر الجديدة تلعب مع بعضها لأول مرة.

ونوه عناد بأنه عرف أخطائه خلال اللقاء وفي الوقت ذاته تعرف على نوعية اللاعبين الذين سيحتاجهم في الفترة المقبلة، موضحا انه اعطى فرصة مشاركة اكثر في لقاء تركمانستان للاعبين الذين سافروا مع الأزرق الى عمان ولم يلعبوا في لقاء الأردن، حيث لعب هؤلاء الشوط الأول وجزء من الشوط الثاني، مردفا بالقول بان «البدلاء لم يقصروا» في اللقاء الودي.

وتحتل الكويت المركز الثالث في المجموعة الثانية بأربع نقاط من 3 مباريات خلف أستراليا المتصدرة (9 من 3) والاردن (7 من 3) وأمام نيبال (3 من 4) وتايوان (0 من 3).

وكان المنتخب الأسترالي حقق فوزه الثالث تواليا عندما اكتسح مضيفه التايواني 7-1 اول من امس في الجولة الرابعة التي غاب عنها الأزرق، فيما استعاد الأردن توازنه بفوزه على ضيفه النيبالي 3- 0 على ملعب عمان الدولي.

وبين ان عناد التجمع المقبل للازرق سيكون قبل لقاء تايوان بخمسة ايام، متمنيا ان يرتفع المستوى اللياقي للاعبين خلال مشاركاتهم مع انديتهم في الدوري المحلي.

وذكر عناد ان نتائج الجولة الرابعة في المجموعات الأخرى جاءت لمصلحة الأزرق الذي سيتنافس مع الاردن على المركز الثاني على اعتبار ان استراليا كعبها عال في المجموعة.

