محلية

يتابع هذه الايام اهل الكويت يوميا نشرة اخبار الطقس وما هو المتوقع لكل يوم حيث إنه اصبح التنبؤ بحالة الطقس صعباً بسبب الاحتباس الحراري وعواقب ثقب الاوزون.. فهل نصدقهم ام نكذبهم ام نقول «الله أعلم». اسف لانني حولت موضوع اليوم الى نشرة جوية نتنبأ فيها بالطقس وتركت الموضوع المهم لهذه المقالة التي هي تنبؤ او توقع لحدوث أزمة جديدة داخل الرياضة الكويتية بين كويتيين وتم ادخال الاتحاد الدولي طرفا فيها مع العلم بأن لدينا قانون 87/2017 الذي يمكننا الرجوع له حين نختلف في الرأي؟ فللاسف كان الخطأ بالموضوع هو موافقه الهيئة على اشهار النظام الاساسي لناد جديد متخصص من غير ملاحظة فقرة غير مقبولة بالنظام الاساسي للنادي الجديد. عندها اعترض بعض المهتمين بالموضوع فتراجعت الهيئة بالقرار وتم تعديله والحمد لله تشكر الهيئة على التزامها بهذا الامر اخيرا.

الا انه جاءت المراسلات بين اطراف متعددة وبتواريخ متقاربة بشأن هذا الموضوع جعلت الامر اكثر تشابكا وتقاضت على تصحيح الخطأ الذي حدث سابقا وتم تعديله واستمرت بالفتوى بالموضوع من غير اي ذكر او اشارة للاتحاد الدولي لما جاء في المادة 36 من قانون 87/2017....؟ اعتقد لو ان التزمت جميع الاطراف المشتركة بهذا الموضوع وطبقت ما جاء بها من تحديد للصلاحيات خصوصا في النادي الجديد ومن يدعمه ووضحت الامر للاتحاد الدولي فأعتقد أن الازمة ستخمد بسواعد ابنائها ولا داعي للعودة لافتعال أزمة جديده فما نعانيه في مجالات الحياة المختلفة في الكويت اصبحت لا تحتمل ويجب ان نعمل جميعا للحفاظ على الكويت وليس للحفاظ على كراسيهم الخشبية ونشعل النار من جديد.

لم أكن واضحا بشكل مناسب لهذه الازمة المتوقعة بالافق... وان شاء الله ينتهي الامر بسلام ويكون تنبؤنا كتوقع أنه «مطر الصيف»... والله من وراء القصد.

