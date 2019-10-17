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فوز الكويت والقادسية والعربي والجهراء في «الطائرة»

زيد خلف
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الخميس 17 أكتوبر 2019

حققت اندية الكويت والعربي والقادسية والجهراء الفوز في اولى جولات بطولة الاتحاد للكرة الطائرة أول من أمس. ووفي المجموعة الاولى فاز الكويت بسهولة على اليرموك 3-0 (25-15، 25-20، 25-9)، فيما تفوق القادسية على الساحل 3-1 (25-17، 25-15، 21-25، 25-12)، وتغلب العربي بصعوبة على الشباب 3-2 (23-25، 25-20، 22-25، 25-16، 15-10). وفي المجموعة الثانية تغلب الجهراء على برقان 3-0 (25-17، 25-13، 25-13)،في حين تأجلت مباراة كاظمة مع الصليبخات إلى يوم بعد غد.
وبهذا الفوز نالت الاندية المنتصرة أول نقطتين لها، فيما نالت الاندية الخاسرة نقطة الهزيمة.
وتقام البطولة بنظام المجموعات بحيث يلعب في المجموعة الاولى «الكويت والقادسية والعربي والساحل والشباب واليرموك»، بينما يلعب في المجموعة الثانية «كاظمة والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي سيقام بنظام «المقص» على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي.


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