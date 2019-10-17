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تتواصل استعدادات نادي البولينغ برئاسة الشيخ طلال المحمد، لافتتاح بطولة آسيا ال 25 بمشاركة 28 دولة، والمقرر ان تستضيفها الكويت بدءا من الاحد المقبل، كما تتواصل استعدادات المنتخبين الوطنيين للرجال والسيدات، من أجل ضمان مشاركة ايجابية تليق بسمعة الكويت، وسط نجوم اللعبة من القارة الآسيوية.

وقال أمين سر نادي البولينغ ومدير المنتخبات سالم العرادة إن العمل يسير على قدم وساق منذ تسلم مركز البولينغ في السالمية قبل 6 أشهر، لإتمام كل التجهيزات اللازمة وبمواصفات عالمية لتحقيق استضافة تليق باسم الكويت وراعي البطولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واضاف ان جميع الأجهزة التي تستخدم في البطولات العالمية تم جلبها للمركز، وكشف عن استعانة نادي البولينغ بكوادر متخصصة في العديد من اللجان للمساهمة في تنظيم الحدث الآسيوي المهم بصورة تليق باسم الكويت، مشيرا إلى أن البطولة ستشهد نقلا تلفزيونيا للعديد من دول العالم، ما يستدعي تجهيزات تقنية عالية وهو ما يتم العمل على إنجازه في الوقت الحالي.

وبين العرادة ان صالة البولينغ وبالتجهيزات الحالية ستكون جاهزة أيضا لاستضافة بطولتي العالم للرجال والسيدات لفئتي الفردي عام 2020 والفرق «مجمع» عام 2021.

وثمن أمين سر نادي البولينغ دعم مؤسسات الدولة المختلفة، بداية من الجامعات الخاصة والمدارس، وصولا للهيئة العامة للرياضة التي عملت على تذليل كل العقبات.

وعن استعدادات منتخبي الكويت للرجال والسيدات في البطولة، قال العرادة والذي يتولى المسؤولية المباشرة على منتخب الرجال ان الجهاز الفني كثف الاستعدادات من أجل الظهور بصورة لائقة في البطولة، عبر معسكرات خارجية في هونغ كونغ، والدنمارك، والسويد.

وأضاف ان الأجهزة الفنية في منتخبي الرجال والسيدات بقيادة البحريني محمد الجناحي، والاسترالي أندروا، والكوري تي جي، والمدرب الوطني اياد العميري، تعمل بجد واجتهاد، مشيدا بعطاءات اللاعبين ورغبتهم في تقليص الفوارق الفنية مع لاعبي شرق آسيا الذين دخلوا عالم الاحتراف منذ وقت بعيد وباتوا أبطالا للعالم.

وأعترف ان مهمة «أزرق البولينغ» لن تكون سهلة لتحقيق الذهب وسط مشاركة أبرز أبطال القارة الآسيوية، مؤكدا ان الأهم هو الاحتكاك بأبطال العالم والظهور بمستوى لائق.

