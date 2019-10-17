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«ديوان الكندري» كرَّم بوعباس


كرّم ديوان ابناء المرحوم عبدالرحمن الكندري لاعب العربي والمنتخب السابق بدر بوعباس خلال حفل العشاء الذي أقيم على شرف اللاعب السابق. وجاء هذا التكريم تقديراً لعطاء بوعباس وانجازاته مع المنتخب الوطني والنادي العربي حيث شهد الحفل تبادل حديث الذكريات عن كرة القدم في الزمن الجميل. وحضر الحفل كل من سعيد بلال وفيصل الشملان ومحمد العلاج وأحمد الكندري إلى جانب جمع كبير من رواد الديوانية. ويحرص القائمون على ديوان أبناء الكندري على تكريم الشخصيات الفاعلة في المجتمع والتي خدمته في مختلف المجالات وسط أجواء من الالفة والمحبة.


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