محلية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اول من امس تأجيل مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن الدوري المحلي لأسباب أمنية. وأشار الاتحاد في بيان «قرر الاتحاد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق». وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طلب شفهيا تأجيل المباراة عقب قرار الاتحاد الافريقي باعادة مباراة فريقه امام جينيراسيون السنغالي في اياب دور الـ 32 من دوري ابطال افريقيا لتقام يوم 24 اكتوبر الحالي. واعترض النادي الاهلي على طلب الزمالك خصوصا وان مباراة القمة ستقام يوم 19 الحالي اي قبل مواجهة الزمالك بخمسة أيام.ويتصدر الاهلي الترتيب بثلاثة انتصارات من ثلاث مباريات، بفارق نقطتين عم كل من بيراميدز، المقاولون العرب والزمالك.واضاف الاتحاد انه قرر تقديم مباراة الزمالك والمقاولون لتقام بعد غد السبت بدلا من مباراة القمة «تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأي تأجيلات أخرى قررت لجنة المسابقات عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له غدا ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة، وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت بملعب السلام».

