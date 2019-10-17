محلية

حضر نائب رئيس اتحاد كرة السلة خليل ابراهيم تدريبات نادي الكويت برفقة أمين السر عبدالرحمن الخباز ومدير المنتخب عادل التلاتلي، لدعم الأبيض قبل السفر الى المغرب للمشاركة في البطولة العربية للاندية الابطال التي تقام خلال الفترة من 21 إلى 31 اكتوبر الحالي. واطمأن الجميع على جهوزية الأبيض لخوض مباريات البطولة حيث يشارك الكويت بعد عودة اندية السلة الى المشاركة في المحافل الخارجية بعد رفع الحظر المفروض على السلة الكويتية من قبل الاتحاد الدولي. وحث ابراهيم والخباز والتلاتلي اللاعبين على تقديم الافضل خلال البطولة لعكس تطور السلة المحلية وتحقيق نتيجة ايجابية خلال البطولة لا سيما وان الابيض حقق خلال البطولات السابقة المركز الثالث عدة مرات.