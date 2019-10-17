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أزاح المنتخب البحريني ضيفه الإيراني عن صدارة المجموعة الثالثة عندما تغلب عليه 1-0 أول من امس على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في الجولة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين. ويدين المنتخب البحريني بفوزه إلى محمد الحردان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65 من ركلة جزاء. وهو الفوز الثاني تواليا للبحرين بعد سقوطها في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفها العراقي، فرفعت رصيدها إلى سبع نقاط بفارق الأهداف أمام العراق الذي تغلب على مضيفته كمبوديا 4 - 0 اول من امس أيضا، فيما تراجعت إيران إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيدها عند ست نقاط من فوزين آخرها كان كاسحا على كمبوديا 14 - 0 الخميس الماضي.

