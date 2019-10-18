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ضمن الحملة الترويجية لمهرجان الفنون الذي تنظمه إمارة الفجيرة وكذلك جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع أقامت رابطة الأدباء مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن تفاصيل المهرجان والجائزة أدارته الإعلامية الكبيرة أمل عبد الله وتحدث فيه كل من نائب رئيس المهرجان محمد سعيد الضنحاني، ومديرة الجائزة حصة الفلاسي، بحضور كوكبة من مبدعي وفناني الكويت.

في البداية رحب د.خالد عبد اللطيف رمضان بالحضور وبضيوف الكويت، فيما أشادت الإعلامية أمل عبد الله بما تقدمه دولة الإمارات العربية الشقيقة في مجال الثقافة وطرح المبادرات والجوائز لرعاية المبدعين العرب

بدوره شكر نائب رئيس مهرجان الفجيرة للفنون محمد سعيد الضنحاني دولة الكويت حكومة وشعبًا ومثقفين وفنانين على جهودهم الطيبة في جميع مناحي الثقافة والفنون. كما شكر رابطة الأدباء على الاستضافة الجميلة مشيدًا بالعلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين.

وأكد أن الفجيرة دأبت على إطلاق المبادرات الإبداعية والثقافية الضخمة التي تجسِّد إيمان سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة بالدور المحوري للثقافة والفنون، وقيمتها في بناء الأمم والارتقاء بالإنسان، ومن أهمها مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، الذي تنطلق دورته الجديدة في فبراير 2020 بالتزامن مع تنظيم الإمارات لإكسبو 2020

كما أكد الضنحاني حرص هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، برئاسة الشيخ راشد الشرقي، على أن تكون المبادرات ذات سمة متجددة ومتفردة تخدم الثقافة والمبدعين في الوطن العربي، لذلك أعدت فعاليات المهرجان ليتم الاحتفاء بجميع أشكال الفنون الراقية، وفتح آفاق التبادل الثقافي والفني بين شعوب العالم عن طريق عروض الأداء والندوات وورش العمل.

وأضاف أن المهرجان في دورته الثالثة سيقام بمشاركة 55 دولة، ويضم مجالات الأدب والفنون والموسيقى والرقص والمسرح والفرق الفلكلورية، إضافة إلى ورش للنحت، بمشاركة نحاتين من مختلف بلدان العالم، وإقامة المؤتمرات والاتفاقيات، بمشاركة أكثر من سبعمائة شخصية فنية وثقافية.

وأكد على أهمية هذه الفنون في بناء جيل الشباب عبر الإطلاع على الثقافات المختلفة. مشيدًا بجهود الشباب الإماراتي التطوعية في تنظيم كل هذه الفعاليات.

ورحب الضنحاني بمشاركة مبدعي وفرق الكويت الفنية والمسرحية في أنشطة المهرجان مشيدًا بدور فناني الكويت في إقامة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما وعلى رأسهم الراحل فؤاد الشطي والفنان القدير محمد المنصور وحمد الرقعي وآخرين. كما أشار إلى تكريم الفجيرة لكبار الفنانين الكويتيين، وعلى رأسهم الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا عام 2012. من جهتها، قالت حصة الفلاسي إن جائزة الشيخ راشد الشرقي للإبداع تسعى هذا العام تسعى إلى الحفاظ على مكانتها كمشروع ثقافي مهم في المنطقة يتيح للشباب العربي فرصة المشاركة والتنافس.

وأوضحت أن الجائزة أطلقت عام 2018 برعاية الشيخ راشد بن حمد، الذي حرص على استقطاب الشباب نحو الكتاب وتعزيز القراءة، حيث تستهدف الكُتاب والمبدعين من جميع أقطار الوطن العربي، وتهدف إلى دعم الحركة الثقافية، وإبراز المواهب الإبداعية الشابة في مختلف الحقول الأدبية، في الشعر والرواية والقصة القصيرة والنص المسرحي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية.

وأشارت إلى أن تخصيص الجائزة لفئة الشباب يأتي انطلاقاً من إيمان القائمين عليها بالدور المهم الذي يلعبه الشباب في تطوير الأمم والنهوض بها، حيث إن الثقافة جزء لا يتجزأ من أي مشروع نهضوي حضاري، فصنع المحتوى الثقافي والأدبي من الشباب في الوطن العربي سيثري هذا المشروع الثقافي، ويحتفي بالعقول والمواهب الشابة، ويحتضن إبداعاتهم الأدبية، ويدعم مسيراتهم في الكتابة ليقدمها للعالم».

وذكرت أن اللجان التحكيمية تضم أساتذة متخصصين من العاملين في الحقل الأدبي والثقافي والمعرفي، وسيتم منح 30 ألف دولار للفائز الأول، و20 ألفا للفائز الثاني، و10 آلاف للفائز الثالث، مع ترجمة الأعمال الفائزة بالمراكز العشرة الأولى، ونشرها باللغتين العربية والإنكليزية. مشيرة إلى أن مجموع الجوائز في فئاتها المختلفة يبلغ حوالي 540 ألف دولار، ما يجعلها من أكبر الجوائز العربية.

وأشارت إلى غلق باب التسجيل مطلع ديسمبر القادم على أن توزع الجوائز ضمن مهرجان الفجيرة في فبراير القادم، ويمكن قراءة الشروط والتفاصيل عبر موقع الجائزة على شبكة الإنترنت.

عقب ذلك تم فتح باب المداخلات حيث طالب الفنان القدير محمد المنصور إمارة الفجيرة بتنبي الأعمال الفائزة في أدب الطفل وتحويلها إلى أفلام رسوم متحركة.

أما الروائي طالب الرفاعي فدعا جائزة الشرقي للانضمام إلى منتدى الجوائز العربية الذي أعلن عنه أخيرًا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.

من جانبه طالب المخرج منقذ السريع بعودة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما كفعالية منفصلة عن المهرجان، ورد الضنحاني على ذلك بأن مهرجان المونودراما كان النواة التي تأسس عليها مهرجان الفنون، على أمل إقامة أنشطة فنية وثقافية متنوعية على مدار الشهر في مختلف المسارح والمجمعات التجارية والمدارس. وأشار إلى التفكير في عزل المهرجانين حتى لا يفقد «المونودراما» توهجه.

أما د.خليفة الهاجري فشكر إدارة المهرجان على اختيار الكويت ضمن المحطات الترويجية له مشيدًا بالطفرة الثقافية والفنية التي تعيشها دولة الإمارات الشقيقة.. وتمنى في الوقت نفسه تخصيص جوائز مهرجان المونودراما للفرق والعروض بدلًا من الجوائز الفردية.

كما اقترح الفنان عبد العزيز الحداد تقديم الأعمال الفائزة في كتب صوتية بمشاركة كبار الفنانين.

ورحب الضنحاني بجميع المقترحات وأكد انفتاح إدارة المهرجان على جميع الأفكار والمبادرات.

وتجدر الإشارة إلى حضور عدد كبير من الفنانين والمبدعين والإعلاميين وعلى رأسهم الفنان القدير إبراهيم الصلال، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.علي العنزي، والوكيل د. حسين الحكم، ود.فاضل المويل، مدير إدارة المسرح أحمد التتان، عبير الجندي، باسمة حمادة، حمد الرقعي، بندر المطيري، والإعلامي صالح الغريب.

