علم ومعرفة

هالصباح اليوم نوره غير وممساه غير

ما غريبه دام وجهه بابتسامتك يطير

زادك الله العافية وغادر البأس جسدك

فالك من الله بطول العمر يا صافي الظمير

يا ابونا بعد ابونا قابوس اللي نعشقه

يعلم الله ان حبك مثل حبه الكبير

حن نحبك يا ابونا.. بابتسامتك حياة

كلما شفناك ترقى بخير حن كلنا بخير

حن سندك ان قلت هيا نقول لك كلنا فداك

ما نخالف شورك اللي تامره حالا يصير

يسكنك إنسان ما شاف إلا في قلبه سلام

فيك قلب تسكنه الرحمة يا أغلى أمير

لا عدمنا روحك اللي شوفها يرد العمر

ولا عدمنا وجهك الباسم بهالخير الوفير

ولما يوخزك الالم يا كويت نتألم معك

وعمان من كل اتجاه نكون في نفس المصير

ما تفرقنا التباسات الحياة وأهوالها

بيد وحده وقلب واحد نسلك بخير المسير

ومن توجّع هالجسد احساسنا توجع معه

ندعو الله تعود سالم نحتفي بعمرك كثير

في عدوينك ولا بك باس يا روح الفرح

ما نحب إلا نشوفك هالصباح المستنير

يشهد الله قلت شعري من محبة والدي

ما رجيت الا السلامة تغمرك باسم القدير

وانت طلتك فرح وانته كلّك بركة

عشت/يا ربي يطوّل عمرك ويجزاك خير

* شاعر عماني

