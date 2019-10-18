علم ومعرفة

عن دار النخبة صدر حديثاً رواية «الخريف يأتي أولاً» للكاتب شفيع الجرف والذي صدر له من نفس الدار كتابه السابق «يا رب ولد» تدور أحداث الرواية في إطار اجتماعي رومانسي على خلفية سياسية.. حيث تتداخل الأحداث حول شخصية «فاضل» ابن القرية الذي أصبح إعلامياً لامعاً ليس في مصر وحدها بل على مستوى العالم العربي خلال تلك الفترة التي شهدت فيها القرية المصرية نقلة اجتماعية هائلة مثلما حدث مع فاضل نفسه عندما انتقل من القرية للمدينة وصعوده من السفح إلى القمة وتتطرق الأحداث إلى العديد من صور الفساد الذي تغلغل في كيان المجتمع ما يجعل الأحداث تأخذ منحنى بوليسي سياسي حول محاكمات هؤلاء الفاسدين ووسط هذه الأحداث الساخنة ينمو ويتواجد بقوة خيط رقيق من الرومانسية عندما يدخل فاضل في قصة حب مفعمة بالمشاعر الجميلة لكنه يختفي بشكل مفاجئ وغامض وتبحث عنه الأجهزة في كل الاتجاهات ولا تصل إلى مكان اختفاءه ليتحول الأمر برمته إلى لغز غامض الرواية ترصد فرة تاريخية من الحياة الاجتماعية في مصر.

