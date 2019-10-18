مال وأعمال

حرصاً منه على تشجيع الرياضيين الكويتيين لاسيما الموهوبين في الرياضات الفردية، قدّم بنك الكويت الدولي «KIB» رعايته للبطل الكويتي العالمي، عبدالله الفاضل، الذي شارك مؤخراً في بطولة العالم التي أقيمت في بحيرة هافاسو بولاية أريزونا الأميركية، محققاً إنجازاً جديداً بحصوله على لقب وصيف بطل العالم للدراجات المائية 2019 عن فئة (كبار المحترفين ستوك).

وبهذه المناسبة، هنأ مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا، الفاضل على اللقب الجديد الذي أحرزه ليضاف إلى سجله الحافل بالإنجازات المحلية والإقليمية والدولية. مشيداً بأدائه المميز وتمثيله للكويت على أفضل وجه ممكن ورفع اسمها على منصات التتويج العالمية.

وصرح ناجيا قائلاً: «يحرص «KIB» دائماً على رعاية الرياضيين المحترفين من أبناء الكويت، إلى جانب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الرياضية التنافسية، وذلك في إطار برنامجه المجتمعي الذي يسعى إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال نشر التوعية حول أهمية ممارسة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على صحة الفرد مما ينعكس على أسلوب حياته وقدرته الإنتاجية».

كما أفاد ناجيا أن رعاية «KIB» المستمرة للفاضل تأتي من منطلق حرصه على تمكين الشباب وتشجيعهم على استعراض مهاراتهم وإبراز قدراتهم في مختلف مجالات اهتمامهم. مؤكداً سعي البنك المستمر للاستثمار في الشباب وتعزيز ما يمتلكونه من مواهب باعتبارهم الشريحة التي نعتمد عليها في بناء مستقبل أفضل وتحقيق التنمية في البلاد. ومن جانبه، أثنى الفاضل على الدعم المستمر الذي يحصل عليه من قبل «KIB». منوهاً إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لتقديم الدعم المادي والمعنوي له في مختلف البطولات التي شارك فيها، ما يسهم بشكل فعال بتحفيز اللاعب لتحقيق المزيد من الإنجازات الدولية تكريماً للجهات التي تثق به وتدعم مسيرته الرياضية. يذكر أن برنامج «KIB» الرائد للمسؤولية الاجتماعية يحرص دائماً على رعاية الأنشطة المجتمعية، وخاصة أنشطة الشباب الثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك سعياً منه للتأثير الإيجابي على المجتمع وإعداد جيل سليم جسدياً ونفسياً قادر على خدمة وطنه في المستقبل.

