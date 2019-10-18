مال وأعمال

قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف بنك برقان - تركيا، التابع لبنك برقان، عند الدرجة (+B) بنظرة مُستقبلية سلبية.

وقال بنك برقان في بيان للبورصة إن الوكالة ثبتت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية لعدد 5 بنوك أجنبية عاملة في تركيا.

حيث تم تثبيت تصنيف قدرة المصدر على قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل من العملات الأجنبية لعدد 4 بنوك عند درجة (+B) مع نظرة مستقبلية سلبية، بما في ذلك بنك برقان - تركيا، في حين تم تثبيت تصنيف بنك واحد عند درجة (B).

وأوضح البنك أن فيتش قامت كذلك بتثبيت تصنيف الجدارة المالية (VR) لجميع البنوك، ومن بينها بنك برقان - تركيا.

ونوه البنك إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للوكالة تعكس احتمالية وقوع المزيد من التدهور في التمويل الخارجي لتركيا، وهو من شأنه زيادة مخاطر التدخل الحكومي في القطاع المصرفي هناك. كما أنه من المُحتمل أن يؤدي تخفيض التصنيف السيادي لتركيا إلى تخفيض تصنيف بنك برقان - تركيا. وقامت وكالة «فيتش» مطلع أكتوبر الحالي، بتثبيت التصنيف الائتماني لقدرة المُصدر على سداد التزاماته طويلة الأجل الخاصة ببنك برقان (الكويت)، وذلك عند درجة (+A) بنظرة مستقبلية مستقرة.

