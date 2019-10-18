مال وأعمال

احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة الثانية والعشرين من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» بعد اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثّف والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

ويندرج البرنامج الذي يمتد لنحو 10 سنوات ضمن إطار استراتيجية الوطني الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.

وحضر حفل تخريج المتدربين الجدد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت صلاح الفليج ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني-الكويت سليمان المرزوق ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد أحمد العبلاني ومدراء تنفيذيون ومسؤولو إدارة المواهب والتدريب والتطوير. وامتد البرنامج التدريبي للأكاديمية الذي ضم 12 متدرباً لمدة أربعة أشهر، وتضمن مختلف جوانب العمل المصرفي، مثل المبادئ المصرفية، وإدارة المخاطر، والمحاسبة المالية، والتسويق، والتفاوض، والإقراض الاستهلاكي والتجاري بجانب التدريب على الإبداع والابتكار والتفكير التصميمي.

والجدير بالذكر أن محتوى البرنامج يشهد على نحو مستمر عمليات مراجعة وإضافة للمحتوى من أجل مواكبة أحدث الأبحاث والدراسات العالمية التي تختص بالقطاع المصرفي.

وتعكس الأكاديمية رؤية بنك الكويت الوطني في وضع مبدأ التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياته، بوصفه هدفاً استراتيجياً ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة بأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص.

