مال وأعمال

رفعت دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها بأذون وسندات الخزانة الأميركية بنسبة 1.37 في المئة في نهاية شهر أغسطس الماضي، على أساس شهري.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 288.236 مليار دولار، وذلك في نهاية الشهر الماضي، مقارنة مع نحو 284.32 مليار دولار في شهر يوليو 2019.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة مؤخراً، ارتفعت استثمارات السعودية - أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية - إلى 183.8 مليار دولار في يوليو الماضي، مقابل 180.8مليار دولار يوليو 2019.

ورفعت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 8.758 مليارات دولار، وذلك في نهاية أغسطس الماضي مقابل 7.9 مليارات دولار بشهر يوليو السابق له.

فيما ارتفعت استثمارات الإمارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل إلى 49.4 مليار دولار، مقارنة بـــ 49.3 مليار دولار في يوليو السابق له.

وزادت استثمارات دولة الكويت بتلك القائمة إلى 44.1 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي. من مستوى 44 مليار دولار في شهر يوليو 2019.

وتراجعت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في أغسطس الماضي إلى مستويات 1.864 مليار دولار مقارنة بـــ1.916 مليار دولار يوليو السابق له.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 314 مليون دولار، مقارنة بـــ406 ملايين دولار قيمتها في يوليو السابق له.

الأولى عالمياً

وعالمياً، كشفت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أن اليابان رفعت حيازتها من السندات الأميركية خلال أغسطس الماضي إلى مستوى 1.174 تريليون دولار، مقابل 1.130 تريليون دولار في يوليو المنصرم. في حين خفضت الصين صاحبة المركز الثاني حيازتها من الديون الأميركية خلال أغسطس الماضي عند مستوى 1.103 تريليون دولار مقارنة مع 1.110 تريليون دولار في الشهر السابق له. كما زادت دول المملكة المتحدة والبرازيل وإيرلندا حيث المراكز من الثالث وحتى الخامس حيازتها من السندات الأميركية عند مستويات 349.9 مليار دولار و311.5 مليار دولار و272.5 مليار دولار على الترتيب.

بيانات شهرية

وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

