مال وأعمال

تنطلق ولأول مرة بمنطقة القصيم، فعاليات المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب العربي والمسؤولية المجتمعية لعام 2019م، بعنوان «قوة مشاركة الشباب»، تنظمه لجنة التنمية بمحافظة عنيزة، بالشراكة مع الشبكة الإقليمية للتدريب، وبشراكة مهنية مع مركز التطوع بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، عضو برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي، وذلك بمركز التنمية، ما بين الفترة 31 أكتوبر-2 نوفمبر، برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الخلف رئيس مركز التطوع بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية،

هذا ويأتي المؤتمر متزامناً مع اليوم العالمي للمدن، ويهدف إلى بناء ثقة الشباب وإدماجهم في التنمية المجتمعية وفتح آفاق واسعة لهم، لتنفيذ وإدارة المبادرات والمشاريع التي تسهم في علاج تغذية الاقتصاد والقضايا المجتمعية، ويولي المؤتمر اهتمامه بالشباب وقيادات العمل التطوعي، مستعيناً بالخبراء والمتخصصين والقيادات الشابة للمشاركة.

كما يهدف المؤتمر إلى تمكين الشباب من المبادئ والطرق المنهجية المتبعة للتطوع، وفق معايير برنامج متطوعي الأمم المتحدة، وخلق فرص متزايدة ومتنوعة لتحديد مجالات التعاون والشراكات المحتملة مع الجهات المعنية بفئة الشباب العربي، ومجالات التطوع في المنظمات الأممية، إضافة إلى بناء قدرات الشباب وتمكينهم من الأدوات والتقنيات في مجالات الابتكار الاجتماعي، وتحقيق الرغبة والدفع قدماً نحو التعاون واستغلال الفرص، والتصدي للتحديات التي تواجه الشباب العربي للمساهمة الفاعلة والإيجابية في بناء الأوطان والمجتمعات، كما تمكنهم من التعرف على أدوات القياس والتقييم للتحقق من أثر المبادرات ذات الصلة بالشباب، علاوة على توظيف قدرات أصحاب المواهب من الشباب العربي للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم عبر أدوات الاستثمار الاجتماعي.

