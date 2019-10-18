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تشغل مشكلة فقدان الشهية عند الأطفال تفكير الآباء والأمهات وذلك عدم تناول أولادهم الغذاء بالقدر والكمية الكافية لتغذيتهم والتي تساعدهم على النمو السليم لأجسامهم، وكثيرًا ما يرغمون الأطفال على أنواع طعام رغماً عنهم وهم لا يرغبون في تناولها.

أسباب فقدان الشهية عند الأطفال

إن السعرات الحرارية التي يحتاجها الطفل في عامه الثاني إلى السادس هي أقل مما يحتاجه في عامه الأول لذلك ممكن أن يكون السبب طبيعياً وفيسيولوجياً، ويمكن فقدان الشهية يكون ناتجاً عن الإصابة بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية المختلفة، التهابات وتقرحات الفم واللسان.

كما يمكن ان يكون بسبب أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى والكبد المزمنة، الإصابة ببعض الديدان وأثناء فترة التسنين مما يؤدي إلى ظهور تأثير سلبي على منحنيات الطول والوزن بالنسبة لعمر الطفل. أيضاً يُمكن إرجاع فقدان شهية الطفل إلى العوامل والاضطرابات النفسية مثل القلق والخوف والحزن مما يؤثر على مركز الشبع في المخ، وتناول كمية كبيرة من المواد السكرية والحلويات وعدم تمتع الطفل بالوقت الكافي للراحة وإرغامه على تناول أطعمه قد تفقده شهيته وعدم انتظام مواعيد تناول الطعام.

ويمكن تقسيم فقدان الشهية

إلى أنواع منها

عوامل مزمنة، أو المؤقت الذي يصاحبه أعراض كارتفاع حرارة الجسم أو الغضب، أو التدريجي نتيجة لاسلوب الأب والأم مع الطفل أو فقدان الشهية لاستمرار تناول الطفل بعض أنواع الطعام بشكل مستمر دون غيرها من الأطعمة.

وهناك مجموعة من النصائح لمساعدة الأم على فتح الشهية عند الطفل:

الهدوء أثناء تناول الطعام والحرص على الابتسام.

في حالة رفض الطفل للطعام يجب المحاولة في عدم الغضب في وجه الطفل.

منح الطفل الحرية في اختيار الأطعمة التي يريد تناولها وعدم اجباره على تناول أنواع معينة من الطعام لأي سبب.

عدم تقديم الحلويات للطفل قبل تناول الطعام حتى لا تُفقده الحلويات شهيته.

إشراك الطفل في تحضير الطعام.

تجنب إطعام الطفل وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية حيث تعمل على فقدان شهيته.

يجب عند تناول الطفل الطعام أن يكون في وسط جماعة أو من الأفضل في حضور العائلة معه أو الأصدقاء وعدم تناول الطعام بمفرده حيث يتم خلق نوع من السعادة والحب في حضور العائلة.

المحاولة مع الطفل في تعويده على حب الطعام المُقدم له بجميع أنواعه وأشكاله وعدم تمييز نوع من الأطعمة عن غيره وذلك بذكر مميزات كل نوع من الطعام المُقدم له.

من المُستحسن ان تكون ادوات تناول الطعام للطفل بحجم يتمكن من التحكم به وبأشكال جذابة تجعله سعيد بتناول الطعام فيها أو بها.

