مرأة

أحمد وعلي اخوان يحبان بعضهما كثيراً ولكنهما يتشاجران دائماً على لعبة الدبدوب الجميلة .. في يوم من الايام دخلت الام على الطفلين لتجد صغيريها يشدان الدبدوب كل الى طرفه . وفجأة شق الدبدوب الى نصفين، نصف مع احمد والنصف الآخر مع علي، بكى احمد وبكى علي .. قالت الام : هل رأيتما؟ بشجاركما خسرتما لعبتكما المفضلة ولن تعودا للعب بها ثانية . في اليوم التالي احضرت الام لطفليها هدية مفأجاة، فتحا الهدية ليجدا دبدوباً جميلاً اعطت الام الدبدوب الجديد لصغيريها بعد أن وعداها ألا يعودا للشجار مرة اخرى، وان يتشاركا باللعب به سوياً .. فما أجمل المشاركة ! .

