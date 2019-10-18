مرأة

دعا فأر الريف يوما صديقه فأر المدينة، لتناول الغداء معه. سر كثيرا فأر المدينة بهذه الدعوة وقرر تلبيتها فسافر إلى الريف، استقبل فأر الريف صديقه فأر المدينة بفرح وسرور، ثم أخذه بجولة أراه فيها

جمال الريف ونقاء هوائه ريثما يحين موعد الغداء، ولكن عند الغداء كانت دهشة فأر المدينة كبيرة إذ إن الغداء لم يكن سوى طبق من القمح وطبق من الشعير فقط، فقال فأر المدينة لصديقه :

عذرا منك يا صديقي كيف تستطيع أن تعيش هذه الحياة البائسة تأكل القمح والشعير فقط! فماذا أبقيت إذن للحشرات؟ أنا في المدينة أكل ما لذ وطاب من الطعام

والشراب، فما رأيك أن تقبل دعوتي للغداء في منزلي؟ لترى جمال الحياة هناك، فربما تعجبك الحياة في المدينة فتعيش معي.

وافق فأر الريف في الحال، وذهب الاثنان إلى المدينة. بعد أن وصلا إلى المنزل قدم فأر المدينة لصديقه الخضار والفاكهة، والخبز، والعسل، والبلح، والجبن. أصيب فأر الريف بالذهول عندما رأى كل هذا الطعام الشهي فهنا صديقه على هذه الحياة الرائعة التي يعيشها، وتمنى لو أنه لم يعش يوما واحدا في الريف. ولكنهما كانا كلما حاولا البدء بتناول الطعام فتح أحد ساكني المنزل الباب فيفران إلى الجحر خائفين ينتظران خروجه لكي يتابعا الطعام وكان هذا الأمر يتكرر في كل مرة يحاولان فيها تناول الطعام.

أحس فأر الريف بخيبة الأمل فهو لم يعتد على حياة الخطر والمتاعب، فحياته في الريف بسيطة هادئة تملؤها السعادة والهناء بعيدة عن الخوف والمخاطر، لذلك قال لصديقه: عذرا منك

يا عزيزي فأنا لا أستطيع أن أحيا حياة الخوف والخطر من أجل ما لذ وطاب من الطعام فهنيئا لك حياتك، أما أنا فسأعود إلى الحقول والبساتين لأكل القمح والشعير وأنعم بالهدوء والطمأنينة والسلام.

