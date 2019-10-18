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تنطلق مساء اليوم الجمعة اعمال الدورة الثانية لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بحضور كويتي متميز حيث يكرم المهرجان النجم الفنان داود حسين كما يعرض داخل المسابقة الرسمية الفيلم الروائي الكويتي ان بارادوكس للمخرج الشاب حمد الصراف. وكانت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي قد اعلنت عن موعد انطلاق فعاليات دورته الثانية المقررة ما بين 18 إلى 25 أكتوبر 2019.

وأضافت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي أن الدورة الثانية ستعرف إضافة مسابقة جديدة تعنى بالأفلام القصيرة في كل من المسابقة الرسمية والبانوراما إلى جانب الأفلام الروائية الطويلة، من أجل توسيع نشاطات المهرجان وإعطاء الفرصة للشباب القادمين بقوة في المشهد السينمائي العربي.

وأعلنت رئيسة المهرجان ومؤسسته الاعلامية المغربية فاطمة النوالي انه من المقرر أن يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي، على أن يكون إلى جانبه كأعضاء الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبدالستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

وسيترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج السوداني سعيد حامد وسيحضر إلى جانبه كأعضاء كل من الممثلة المغربية جليلة التلمسي والإعلامي السوري حسام الدين نصر.

وقالت النوالي ان 198 فيلما بين الطويل والقصير من 19دولة عربية تقدموا للمشاركة في هذه الدورة ما يدل على بدأ انتشاره واكتسابه لسمعة احترافية على المستوى العربي.

وفيما يلي قائمة الأفلام المشاركة في الدورة:

11 فيلما روائيا طويلا

جمال عفينة للمخرج ياسين ماركو موروكو من المغرب.

لعزيزة للمخرج محسن البصري من المغرب.

الطريق المستقيم للمخرج عكاشة تويتة من الجزائر.

سامحني للمخرجة نجوى سلامة من تونس.

يوم وليلة للمخرج أيمن مكرم من مصر.

زيانة للمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان.

الاعتراف للمخرج باسل الخطيب من سورية.

يارا للمخرج عباس فاضل من لبنان / العراق.

عشرة أيام قبل الزفة للمخرج عمرو جمال من اليمن.

إن بارادوكس (in paradox) للمخرج حمد الصراف من الكويت.

المسافة صفر للمخرج عبد العزيز الشلاحي من السعودية

أما بالنسبة لأفلام مسابقة القصير:

طيف الزمكان / المغرب.

400 ورقة/ المغرب.

آخر عيطة / الجزائر.

برمودا / الجزائر.

الحبل السري / سورية.

جدايل / سورية.

جوري / سورية.

عبور / البحرين.

عمى ألوان / مصر.

ما تعلاش عن الحاجب / مصر.

كما يشهد المهرجانات عدداً من التكريمات والانشطة والفعاليات التي ستتواصل في الفترة من 18 - 25 اكتوبر الحالي . كما سيتواجد في المهرجان عدد من النجوم والفنانين الكويتيين ومنهم منى شداد ود. بدر الدلح ود. فهد المذن.

