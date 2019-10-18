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أكد مدير ادارة العروض في تلفزيون الكويت مشاري البعيجان على ان فرصة التواجد في سوق كان الدولية للتلفزيون أسهمت في تطوير صيغ التعاون المشترك بين التلفزيون وسوق كان الدولية للتلفزيون ميب كوم. والذي وصفه في تصريح خاص بانه السوق الدولية الاهم عالميا صناعة الانتاج التلفزيوني.

وقال مشاري البعيجان بان التواجد في كان جاء بدعم وتوجيهات وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي من أجل ترسيخ حضور اسم الكويت في المحافل والملتقيات الاعلامية الدولية وتطوير مفردات التعاون المشترك لما فيه مصلحة الاعلام والمبدع الكويتي.

وأشار مدير ادارة العروض في التلفزيون الى ان وفد التلفزيون برئاسة وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي التقى مع عدد من قيادات سوق كان الدولية للتلفزيون حيث قام مندوب السوق للشرق الاوسط باسل حجار باصطحاب الوفد في جولة داخل ردهات قصر المهرجانات في مدينة كان جنوب فرنسا بالاضافة للتجوال في انحاء السوق التي تقدم احدث النتاجات التلفزيونية الدولية كما قام حجار باطلاع الوفد الكويتي على مجموعة الندوات والفعاليات التي تتواصل على مدى ايام الميب كوم.

واستطرد مشاري البيعجان بان الحوار المشترك ارتكز على اهمية تصدير الانتاح التلفزيوني بجميع مفرداته الى المنصات الدولية من خلال تقديم الانتاج الكويتي الى اصحاب الاختصاص من منتجين وموزعين دوليين اشاد عدد منهم بالمستوى الرفيع الذي راحت تتميز به العديد من المنتجات التلفزيونية الكويتية ومن بينها صناعة الدراما وايضا الافلام الوثائقية والمنوعات.

وأشار مدير ادارة العروض بالتلفزيون انه وقف عن قرب على احدث النتاجات وايضا الاتجاهات المتجددة والاضافية في صناعة الانتاج التلفزيوني على المستوى العالمي.

وقال مشاري البعيحان بانه يرى في هذا التواجد فرصة لكوادر الاعلام الكويتي من اجل حوار يعمل على فتح آفاق تعاونيات مشتركة كويتي خليجي وكويتي عربي وكويتي عالمي ما سيكون له أبعد الأثر في تطوير صناعة الاعلام والتلفزيون في دولة الكويت.

في ختام تصريحه الخاص قال مدير ادارة العروض في التلفزيون بانه يثمن دعم وتوجيهات ورعاية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ووكيلة وزارة الاعلام منيرة الهويدي وقيادات الوزارة وثقة الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون رئيس الوفد سعود الخالدي. هذا وتتواصل اعمال سوق كان الدولية للتلفزيون في الفترة من 13 الى 18 اكتوبر الحالي في مدينة كان جنوب فرنسا.

