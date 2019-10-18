loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أصيل هميم وحسام الرسام.. الليلة في قاعة البركة

مشاري حامد
مقالات أخرى للكاتب
الجمعة 18 أكتوبر 2019

أعربت الفنانة أصيل هميم فور وصولها للكويت قادمة من الدوحة عن سعادتها بالالتقاء مجدداً بجمهورها الكبير في هذا الحفل الذي يقام اليوم والتي تشارك فيه مع المطرب العراقي حسام الرسام واشارت بانها تتمنى ان يخرج الحفل بالشكل اللائق والذي يعد ليلة طربية عراقية بحتة وانها اعدت لهذا الحفل مجموعة من اجمل أغانيها التي يفضلها جمهورها بالكويت مؤكدة في نفس الوقت بأنها ستقدم أغنية للنجمة الكبيرة نوال الكويتية كما فعلت في حفلها الأخير وذلك تقديراً وحباً للنجمة نوال التي تعشق صوتها
واضافت بانها تتواجد في حفلين بالكويت في فترة قصيرة فذلك يعني ثقة الجمهور الكويتي فيها وانها نجحت في الوصول الى قلوبهم بأعمالها.
وفي تصريح آخر، أعرب الفنان حسام الرسام عن سعادته الكبيرة للتواجد في الكويت للمرة الثانية خلال ستة اشهر ليحيي فيها ثاني حفلاته الغنائية مع صديقه المنتج عبد العزيز الهملان واكد الرسام بأنه جهز مجموعة من اجمل الأغاني والمواويل التي يحبها الجمهور الكويتي الذي يراه جمهوراً متذوقاً للطرب بشكل غير طبيعي ويسعد بترديد كلمات اغانيه معه وعن وجوده في حفل تشاركه فيه بنت بلده المطربة اصيل هميم في ليلة عراقية بمعنى الكلمة قال اصيل مطربة موهوبة والله يوفقنا في الحفل لنسعد الجمهور الذي حرص ان يتواجد في الحفل لمشاهدتنا.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة