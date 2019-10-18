إضاءات

أعربت الفنانة أصيل هميم فور وصولها للكويت قادمة من الدوحة عن سعادتها بالالتقاء مجدداً بجمهورها الكبير في هذا الحفل الذي يقام اليوم والتي تشارك فيه مع المطرب العراقي حسام الرسام واشارت بانها تتمنى ان يخرج الحفل بالشكل اللائق والذي يعد ليلة طربية عراقية بحتة وانها اعدت لهذا الحفل مجموعة من اجمل أغانيها التي يفضلها جمهورها بالكويت مؤكدة في نفس الوقت بأنها ستقدم أغنية للنجمة الكبيرة نوال الكويتية كما فعلت في حفلها الأخير وذلك تقديراً وحباً للنجمة نوال التي تعشق صوتها

واضافت بانها تتواجد في حفلين بالكويت في فترة قصيرة فذلك يعني ثقة الجمهور الكويتي فيها وانها نجحت في الوصول الى قلوبهم بأعمالها.

وفي تصريح آخر، أعرب الفنان حسام الرسام عن سعادته الكبيرة للتواجد في الكويت للمرة الثانية خلال ستة اشهر ليحيي فيها ثاني حفلاته الغنائية مع صديقه المنتج عبد العزيز الهملان واكد الرسام بأنه جهز مجموعة من اجمل الأغاني والمواويل التي يحبها الجمهور الكويتي الذي يراه جمهوراً متذوقاً للطرب بشكل غير طبيعي ويسعد بترديد كلمات اغانيه معه وعن وجوده في حفل تشاركه فيه بنت بلده المطربة اصيل هميم في ليلة عراقية بمعنى الكلمة قال اصيل مطربة موهوبة والله يوفقنا في الحفل لنسعد الجمهور الذي حرص ان يتواجد في الحفل لمشاهدتنا.

