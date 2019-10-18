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تستقبل محافظة الأقصر جنوب مصر في أكتوبر 2020 فريق عمل فيلم جريمة على ضفاف النيل، للأديبة العالمية أغاثا كريستي، وأوضح محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق لعاصمة الحضارة، والذي سيتم عرضه على شاشات السينما العالمية، معتبرا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق للأقصر خلال مائة عام والتي تأتي نتائجها سريعا وتؤثر بقوة في قرار السائح المرتقب.

وقال عثمان، في بيان صحافي له يوم الاثنين، إن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتعهد بتقديم الدعم اللوجيستي لفريق العمل، ووضع خطة لتدريب شباب الجامعة لمرافقة فريق العمل والتنسيق مع المرشدين السياحين أيضا لتنظيم برامج سياحية داخل الأقصر وأسوان والرحلات النيلية ، وأضاف أن وجود فريق العمل الذي يضم نجوم عالميين سيكون فرصة كبيرة أيضا لنشر محتوى رقمي على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن هؤلاء النجوم يوجد لديهم ملايين المتابعين خاصة من الشباب ما يسمح بجذب شريحة جديدة من الشباب لزيارة الأقصر وأسوان، وتابع عثمان، أن اللجنة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهدف دعم الصورة الايجابية عن مصر والاستغلال الأمثل لذلك الحدث الكبير، كما أن اللجنة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات الشباب وخلق كوادر قادرة على التعامل مع مثل تلك الأحداث الكبير، والتي سوف تشهدها مصر، كما أكد عثمان، أن تصوير الفيلم في الأقصر سيكون أيضا رسالة عملية تؤكد على امان المقصد السياحي المصري ودعوة غير مباشرة لجذب الأعمال العالمية والتي تروي قصص الحضارة المصرية والشرق للتصوير هنا في مصر وعلى ضفاف نهرها الخالد.

