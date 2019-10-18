إيمانيات

كربلاء كلمة الحقّ.. أنشودة المجد في فم الزمان.. كربلاء قصيدة الشعر.. وقافية اللوعة والألم.. كربلاء شلال الدم، وبركان الغضب المقدّس. لن تموت كربلاء.. لن تغيب شمسها من أُفق التاريخ.. كربلاء هطلت في أرضها سحابة الدم الحرّ الشهيد فأنبتت أجيال الشهداء والثوّار. ها هي أصداء الصوت الأبي الذي أطلقه الحسين (عليه السلام) تتردد في وادي الطفوف.. وتقرع مسامع الأجيال.. ها هو صوته يُدوِّي ويملأ مسامع الزمن: «لا أُعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقرّ إقرار العبيد». فمَن هو هذا الحسين؟ وما هي معالم هذه الشخصية الفذّة العملاقة؟

إنّ رجل التاريخ اللامع هذا، وأسطورة الملاحم والكفاح، وكلمة الإباء والشرف هو: الحسين السبط ابن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ابن عبدالمطلب بن هاشم (عليهم السلام). وأُمّه فاطمة الزهراء بنت محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. وجدّته خديجة الكبرى وأبوه ابن عمّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).. وُلِد الحسين (عليه السلام) فاستقبلته الأُسرة النبويّة بروح الحبّ والحنان، واستقبله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسمّاه «حسيناً». نشأ وترعرع في أحضان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبين عليّ أمير المؤمنين وفاطمة (عليهما السلام)، فارتضع أخلاق النبوّة، وشبّ على مبادئ الرسالة الإسلامية العظيمة، مبادئ الحقّ والعدل والإباء.. أحاطه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في طفولته بمشاعر الحبّ والحنان، وكان يحمله وأخاه الأكبر الحسن على صدره ويصرِّح أمام أصحابه ويعلن عن هذا الحبّ الأبوي الكريم ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «اللّهُمّ إنّي أُحبُّهما وأُحبُّ مَن أحبَّهما». ويصوّر في عبارات أُخرى حبّه ورعايته للحَسنين فيقول: «إنّ ابنَيَّ هذَينَ رَيحانَتايَ من الدُّنيا». «مَن أحبَّ الحسن والحسين فقد أحبّني، ومَن أبغضهما فقد أبغضني». وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلِّي والحسن والحسين يتناوبان على ظهره فباعدهما الناس فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «دَعوهما بأبيَ هما وأُمِّي، مَن أحبَّنِي فليُحبَّ هذينِ». «مَن سَرَّهُ أن ينظُرَ إلى رجلٍ من أهلِ الجنّةِ فَليَنظُر إلى الحسين». وهكذا يعرِّف بالحسين الشهيد في طفولته، ويشخِّص مقامه للأُمّة لئلّا تعتذر يوماً عن الجريمة بحقِّه. وتوالت الأيّام، وتناسى العصاة قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفجعوه بفلذة كبده الإمام والسبط الحسين فأباحوا دمه المقدّس، واستباحوا حرماته.

هذا هو الحسين في قلب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفي عُرفه وشريعته وقد نشأت في بيت من أكرم بيوتات الإسلام وأعزّها، وهو بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتربّى على خُلقِهِ ومبادئه، فكان مثال الورع والتقوى، وقدوة الإخلاص والزُّهد والعبادة، قوي الشخصية، شجاعاً غيوراً على الإسلام والأُمّة، ذا شخصية قيادية عظيمة، شديد التمسّك بالحقّ، قوي الإرادة لا تأخذه في الله لومة لائم.

فبهذه الصفات العظيمة، وبهذه الشخصية العبقرية، وبهذه المكانة الاجتماعية الفريدة صار الحسين قوّة فاعلة في ضمير التاريخ الإسلامي، وإرادة حيّة تؤثّر عبر الأجيال، لقد نحت له هذا المجد العظيم تمثالاً في قلب كلّ حرّ أبيّ يعرف للإنسانية حقّها، وللمبادئ والقيم قيمتها. لقد آمن المسلمون بحبّ أهل البيت، وأحبّوا الحسين كواحد من أئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، لهذا كانت الفجيعة واللوعة التي رُزِئت بها الأُمّة بفقدِ الحسين عذاباً لضميرها، ومثاراً للحزن والألم فيها، ولذا كان لهذه الشخصية مقام خاصّ يتميّز بالحبِّ والحنان والإخلاص العظيم، لقد فاضت المشاعر من حول الحسين (عليه السلام) وتعلّقت القلوب بحبِّه وبعظم شخصيته، فقد نظّم الشعراء طيلة أربعة عشر قرناً، فما نضبت القوافي، ولا أجدبت خصوبة الشعر، ولا اعتذرت صُوَر المواقف والتصوير الفنّي لمشاعر الحزن ووقائع المأساة، وعبقرية الفداء. وكتبت الأقلام، فما جف المداد، ولا تلكأ البيان. وانطلقت باسمه الثورات فما توقف ينبوع الدم عن الجريان، ولا وهنت العزائم. ورفعت باسمه الشعارات فما خبا شعار، ولا خمد صوت أعاد صدى تلك الثورة الحسينية العظيمة. وهكذا كانت كربلاء مشعلاً للثورة، وشعاراً للثوّار، ومثاراً للحزن واللوعة، وكان الحسين تمثالاً من الحبّ والوفاء ينتصب في قلب كلّ حرّ شريف. فهو مثال الحرّ الأبيّ.. ومثال الثائر المنتصر للمستضعف المظلوم وهو أحد القربى الذين أمر الله سبحانه بحبِّهم: قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا (الشورى/ 23).

