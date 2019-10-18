إيمانيات

بمقدورنا أن نستجلي عمق علاقة الحسين (عليه السلام) بربّه الأعلى سبحانه، إذا أخذنا بنظر الاعتبار كونه قد تعاهده الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) بالإنشاء الروحي والفكري جنباً إلى جنب مع الإمام عليّ والزهراء (عليهما السلام)، لتحديد إطار شخصيته ومسارها في الحياة. فقد قيلَ له يوماً ما أعظمَ خوفِك من ربِّك؟ فقال: «لا يأمنُ من يومِ القيامةِ إلّا مَن خافَ اللهَ في الدُّنيا». وكان (عليه السلام) إذا توضّأ تغيّر لون وجهه، وارتعدت مفاصله، فقيل له في ذلك، فقال: «حقٌّ لمَن وقفَ بين يدي الملكِ الجبّارِ أن يَصفَرَّ لونُهُ وتَرتعِدَ مفاصِلُه». وفي ليلة العاشر من محرّم الحرام، طلبَ الإمام الحسين (عليه السلام) من الجيش الأموي أن يمهله تلك العشية قائلاً: «إنّا نريد أن نصلِّي لربِّنا الليلة ونستغفرَهُ، فهو يعلمُ أنّي أُحبُّ الصلاةَ له وتلاوةَ كتابِهِ وكثرةَ الدُّعاء والاستغفار». وفي أرهب الساعات وأحرجها، تحل صلاة الظهر في نهار العاشر من المحرم، فيطلب الحسينُ من المعتدين أن يوقفوا عنهم الزحف حتى يُصَلُّوا لله تعالى. إنّ هذا السلوك يعكس لنا عمق العلاقة التي تربط الإمام الحسين (عليه السلام) بالله سبحانه، ومدى حبِّ الحسين لله تبارك وتعالى. وكان يدعو ربّه تعالى بهذا الدُّعاء: «اللّهُمّ ارزقني الرغبةَ في الآخرةِ حتى أعرفَ صِدقَ ذلك في قلبي بالزّهادةِ منِّي في دنياي، اللّهُمّ ارزقني بَصَراً في أمرِ الآخرةِ حتى أطلبَ الحسناتِ شوقاً وأفرَّ من السيِّئاتِ خَوفاً يا ربّ». هذه بعض مصاديق العلاقة الروحية بين الحسين وربّه سبحانه وتعالى.

وحين نتطلّع إلى الجانب الخلقي من شـخصية الإمام الحسـين (عليه السلام) نلمس مدى تفاعله مع الأُمّة بمختلف قطّاعاتها باعتباره قدوتها المثلى، ولا نقصـد بحال أنّ الحسين (عليه السلام) يباين سواه من الأئمّة (عليهم السلام) في طبيعة التفاعل مع الجماهير، فإنّ لون التفاعل مع الأُمّة وطبيعته بالنسبة للأئمّة (عليهم السلام) تحدِّدها رسـالة الله تعالى والتي يمثِّل الأئمّة صورتها التطبيقية في دنيا الواقع. ولكنّنا حين نشير إلى الجانب الأخلاقي من شخصية الإمام الحسين (عليه السلام)، فإنّما نطرح بعض المصاديق لذلك التفاعل السامي المشرق.. في تواضعه (عليه السلام)، حيث إنّه مرَّ بمساكين وهم يأكلون كِسَراً لهم على كسـاء، فسلّم عليهم، فدعوه إلى طعامهم، فجلس معهم، وقال: «لولا أنّه صدقةٌ لاَكَلْتُ معكم، ثمّ قال (عليه السلام): قومـوا إلى منزلي» فأطعـمهم وكساهم وأمرَ لهُم بِدَراهم. وبمقدرونا أن نكتشف مدى تواضعه وعمقه من خلال هذا المصداق العملي الذي ذكرناه، إذا أعدنا إلى الأذهان ما يتمتّع به الحسين (عليه السلام) من مستوى قيادي في الأُمّة، فهو مرجعها الفكري والقيادي، وإمامها المنصوص عليه من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم). ومكانته الاجتماعية لا يرقى إليها رجل في عصره قط، حتى أنّ ابن عباس الصحابي الجليل وهو أسنّ منه كان يمسك له الركاب حتى يركب فرسه إجلالاً له وإعظاماً. ولعظم منزلته كان الناس إذا التقوا به أثناء مسيره إلى الحجّ ماشياً، ينزلون عن ركائبهم إجلالاً طالما هو يسير. إنّ إدراكنا لمكانة الحسين (عليه السلام) الاجتماعية في دنيا المسلمين، يجعلنا ندرك مدى تواضعه، إذا ألفيناه يتعامل مع أبسط الناس في المجتمع بذلك السلوك الإنساني الرفيع. وممّا يدل على مدى تفاعله الإيجابي مع الناس، ورعايته لشؤون الأُمّة ما رواه أحد الرواة، حيث قال: «وُجِدَ على ظهرِ الحسين بن عليّ يوم الطف أثر، فسألوا زين العابدين عن ذلك. فقـال: هـذا ممّا كان ينقلُ الجرابَ على ظهره إلى منـازل الأرامل واليتـامى والمساكين». الأمر الذي يشـير إلى تواضع منقطع النظير، واهتمام بشـؤون الأُمّة ووعي للمسؤولية وشعور عميق بها لا نظير له. وفي عفوه عن المسيء، ارتكب غلام له ما يستوجب التأديب، فأراد تأديبه، فقال له الغلام: «يا مولاي: (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ)، قال الإمـام: خَلّوا عنه. قال الغلام: (وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ)، فقال الإمام: قد عفوتُ عنك. قال: يا مولاي (وَاللهُ يُحِبُّ المحْسِنِينَ) قال (عليه السلام): وأنت حرٌّ لوجهِ الله، لكَ ضعفُ ما كنتُ أُعطيك».

