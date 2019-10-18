إيمانيات

قال تعالى: (قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) (الفرقان/ 77). هكذا يقول القرآن الحكيم وهو الحقّ، فإنّ الدُّعاء بالإضافة إلى أنّه يمد النفس بطاقة هائلة من النشاط والحيوية والجرأة في ميادين العمل والإقدام، إذ أنّ الشخص بالدُّعاء يرى نفسه متصلة بقوّة خارقة بيده كلّ شيء وهو على كلّ أمر قدير. فتخف وطئة الألم وما إليه في ذاته، وهذا كاف في إمداده بقوّة نفسية مثابرة، فيقدم نحو الأعمال بجرأة فائقة، ويتجرع الغصص وهو واثق من أنّها ستزول لأنّه استمد من خالق الكون وهو قادر على إعانته لدفعها.

عندما ينطلق الإنسان مع ربّه في مناجاة شاعرية عذبة، مناجاة خالصة لوجه الله، عندئذ تسمو النفس الإنسانية أمام ربّها في روحانية الدُّعاة وقدسية الموقف، ذلك الموقف الذي تقفه أمام بارئها بين الخوف والرجاء، واثقة بعفو الله ورحمته، عندئذ يتحوّل طلقها من ضميرها المجهول إلى اطمئنان وثقة وإيمان بعفو الله ورحمته، وبعد ارتفاع هذا الجوّ الروحي وهذا السموّ الإنساني يشعر الداعي بمسؤوليته عن المعاني الطيِّبة التي يشيعها هذا الجوّ الروحي في نفسه المؤمنة.

وإذا عاش الإنسان هذا الروح الإلهيّ في الدُّعاء، كانت الإجابة قريبة منه لطفاً به ورحمة له. وقد يؤخّر الله الإجابة لمصلحته، لأنّ المسألة التي أرادها لم تتوفر عناصر وجودها في هذا الوقت من خلال الظروف الخاصّة أو العامّة، أو لم تكن له المصلحة في الإجابة الآن، وقد لا تتحقّق الإجابة أصلاً لأنّ مضمون الدُّعاء لم يكن مرضياً عند الله لاشتماله على طلب حرام، أو ترك واجب، أو مضرة إنسان لا يستحق إيقاع الضرر به، أو لتعلّقه ببعض الأُمور التي لا تتناسب مع حركة النظام الكوني أو الاجتماعي العامّ، ونحو ذلك.. فإنّ مسألة الإجابة ليست مطلقة من خلال رغبة الإنسان ومزاجه، بل من خلال مصلحته.

وفي وصية الإمام عليّ (عليه السلام) لولده الحسن (عليه السلام)، كما في نهج البلاغة قال: «ثمّ جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدُّعاء أبواب نِعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطنّك إبطاء إجابته، فإنّ العطية على قدر النيّة. وربّما أخّرت عنك الإجابة، ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربّما سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيراً منه عاجلاً أو آجلاً، أو صرف عنك لما هو خير لك؛ فلربّ أمرٍ قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك في ما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله. فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له».

ففي هذه الفقرات من الوصية أنّ الله ينظر إلى قلب الداعي في حجم القضايا التي يحملها ويتطلّع إليها في أعماقه، ممّا قد لا يعبّر اللفظ عنه، لأنّ اللفظ قد لا يدلّ على الآفاق الواسعة التي ينفتح عليها القلب، الأمر الذي يؤكّد أنّ الدُّعاء في القلب قبل أن يكون في اللسان، وبمقدار النيّة قبل أن تكون بمقدار المعنى المدلول عليه باللفظ، فتكون الاستجابة على قدر النيّة.

وفي هذه الوصية أنّ الاستجابة قد لا تكون في دائرة المطلوب لأنّها لا تحقّق مصلحة للداعي، أو قد تسبّب مفسدة له؛ ولكن الله لا يهمل للداعي تطلّعاته للخير من خلال ما اعتقده خيراً في دعائه، بل يختار له في مبدأ الاستجابة ما هو الأفضل والأوسع والأغنى في الدُّنيا أو في الآخرة. وهذا هو سرّ الرحمة الإلهيّة في رعاية الله لعبده الذي يمنحه الخير من خلال دعائه وتضرعه إليه، حتى لو كان الدُّعاء في اتجاهٍ آخر، لأنّ المسألة هي أن يستجيب له في انفتاح الخير على حياته لا في مفردات الدُّعاء بذاتها.

