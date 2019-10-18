إيمانيات

إنّ الخوفَ من الله تعالى، يعني الامتناع عن الظلم، واستعباد الناس، والحيف بهم. إنّه يعني (فيما يعني) الإقبال على العمل الصالح، والمبادرة والسعي إلى الخير، إنّه يعني: الالتزام بالمبادئ، واحتضان القيم، والعمل على بثّها في المجتمع، ونشرها بين الناس.

أمّا الله عزّ وجلّ، فليس من صفاته (الإخافة) بل على العكس من ذلك تماماً، من صفاته (الرحمة) فهو الرحمن الرحيم، وهو أرحم الراحمين، وهو الغفور الودود. نعم، يهدّد تارة بالعذاب، ويلوّح أُخرى بالثواب، يقول تعالى: (نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ) (الحجر/ 49-50). وأيضاً في قوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/ 98)، المطلوب أن تستقر النفس في مكان وسط بين الخوف والرجاء.

رُوِي أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كان في بعض مغازيه، فبينما هم يسيرون، إذ أخذ بعضهم فرخَ طير، فأقبل أحد أبويه، حتى سقط على يد الذي أخذ فرخه.. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ضعهنّ عنك، فوضعهنّ، وأبت أُمُهنَّ إلّا لزومَهُنّ». فقال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه: «تعجبون لرحمة أمِّ الفراخ على فراخها؟» قالوا: نعم يا رسول الله. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «فو الذي بعثني بالحقِّ نبيّاً، اللهُ أرحم بعباده من أُمّ هؤلاءِ الأفراخ بفراخها». إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يريد أن يكرّس معنى الرجاء في أذهان أُمِّتِهِ، فيرجون الله بحجم ما يخافونه فلا يكونون في خوفٍ دائم، بل يتخلل ذلك نور الأمل والرجاء.

وعن الصادق (عليه السلام)، قال: كان أبي يقول: «إنّه ليس من عبد مؤمن إلّا وفي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، لو وُزِنَ هذا لم يزد على هذا، ولو وُزِنَ هذا لم يزد على هذا». فالخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكلّ راجٍ خائف وكلّ خائفٍ راجٍ. قال الإمام عليّ (عليه السلام) لأصحابه: «إنْ استطعتم أن يشتدّ خوفكم من الله، ويحسُنَ ظنّكم به، فاجمعوا بينهما، فإنّما يكون حُسن ظنّ العبد بربِّه على قدر خوفه منه، وإن أحسنَ الناس ظنّاً بالله، أشدّهم خوفاً منه».

ورُوِي أنّ عليّ بن الحسين (عليه السلام)، مرَّ برجل يضحك، وقد خولط في عقله. فقال: ما بالُهُ؟ فقالوا: هذا لحقه من قتل نفس، فقال (عليه السلام): «والله لقنوطه من رحمة الله أشدّ عليه من قتله». وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الثقةُ بالله، وحُسن الظنّ به، حصن لا يتحصن به إلّا كلّ مؤمن، والتوكل عليه نجاة من كلِّ سوء، وحرزٌ من كلِّ عدوّ». وقال الصادق (عليه السلام): «والله ما أُعطي المؤمن خير الدُّنيا والآخرة، إلّا بحُسن الظنّ بالله، ورجائه له، وحُسن خلقه والكف عن أعراض الناس، فإنّ الله لا يعذّب عبداً بعد التوبة والاستغفار، إلّا بسوء ظنّهِ وتقصيره في رجائهِ وسوء خلقه».

إنّ هذا الدِّين العظيم، والنهج الأكمل، يربّي الناس على الرغبة والرهبة، والخوف والرجاء، فكما أنّ هنالك من آيات الترهيب وأحاديث التخويف ما يُزلزل النفوس، ويهزّ الأفئدة، ويُرهب القلوب، فإنّ هنالك من آيات الترغيب وأحاديث الرجاء ما يُطمئن النفس، ويُسلي القلب، ويؤنس الخاطر، ويبعث على الأمل، قال تعالى: (إنّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِقابِ وإنّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأعراف/ 167).

إنّ الرجاءَ دليل على محبّة الله، وثمرة من ثمرات الخوف، وكلّ محبٍّ على الحقيقة فهو راجٍ لله خائف من عذابه، وعلى قدر تمكّن المحبّة في القلب يشتدّ الرجاء والخوف، فالرجاءُ حياةٌ للقلب، ونورٌ للعين، وجلاءٌ للبصيرة، وحافزٌ للعمل.

