دوليه

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أن الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، حدد وجهته الجديدة في يناير المقبل إلى ميلان الايطالي.

وبحسب موقع «فوتبول إيطاليا»، فقد وافق «سوبر ماريو» على الانضمام إلى ميلان، بعد محادثات بين الطرفين.

وبدا ماندزوكيتش قريبًا من مان يونايتد، الذي يسعى لتعويض رحيل مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر، لكن يبدو أن ميلان نجح في إنهاء الأمور لصالحه.

ودخل إنتر أخيراً في محادثات مع ماندزوكيتش، في ظل بحثه عن احتياطي للوكاكو، إلى جانب إصابة أليكسيس سانشيز، وغيابه حتى العام المقبل، لكن اللاعب اختار اللعب بالألوان الحمراء والسوداء.

وأشار التقرير إلى أن ماندزوكيتش يرغب في التواجد بجوار مواطنيه زفونيمير بوبان المدير الرياضي، وآنتي ريبيتش مهاجم الفريق. ويعتبر ميلان ثالث أسوأ هجوم في الدوري الإيطالي حتى الآن، بعدما سجل 6 أهداف فقط في 7 مباريات.

