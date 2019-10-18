دوليه

ذكر نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي أول من امس، أن لاعب الوسط الدولي السنغالي إدريسا غي سيغيب عن الملاعب لفترة 10 أيام بسبب إصابة عضلية في الفخذ.

وستحرم الاصابة غي (30 عاما)،

المنضم الى نادي العاصمة في صيف العام الحالي من إيفرتون الانكليزي

مقابل 32 مليون يورو، من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة حيث سيغيب عن لقاءي نيس في الدوري المحلي

ضمن الجولة العاشرة، وكلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما من المرجح غيابه عن مباراة الـ «كلاسيكو» المرتقبة أمام مرسيليا في 27 من الشهر الحالي في باريس.ويأتي الاعلان عن غياب غي غداة تأكيد سان جرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب أربعة اسابيع اثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد. وخاض غي ثماني مباريات بقميص سان جرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطتين عن نانت.

