loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

غي يغيب عن سان جرمان


ذكر نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي أول من امس، أن لاعب الوسط الدولي السنغالي إدريسا غي سيغيب عن الملاعب لفترة 10 أيام بسبب إصابة عضلية في الفخذ.
وستحرم الاصابة غي (30 عاما)،
المنضم الى نادي العاصمة في صيف العام الحالي من إيفرتون الانكليزي
مقابل 32 مليون يورو، من المشاركة في مباريات فريقه المقبلة حيث سيغيب عن لقاءي نيس في الدوري المحلي
ضمن الجولة العاشرة، وكلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
كما من المرجح غيابه عن مباراة الـ «كلاسيكو» المرتقبة أمام مرسيليا في 27 من الشهر الحالي في باريس.ويأتي الاعلان عن غياب غي غداة تأكيد سان جرمان أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب أربعة اسابيع اثر تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد. وخاض غي ثماني مباريات بقميص سان جرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 21 نقطة من تسع مباريات، بفارق نقطتين عن نانت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة